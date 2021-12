El Consell Audiovisual mostra la seua "indignació" davant el tractament informatiu de l'últim crim masclista a València

Segons l'acord del Consell Audiovisual, aquest feminicidi evidència que encara persisteix "una falta de rigor professional" en el tractament de la violència masclista, "inconcebible pel fet que existeixen a l'abast de la professió nombrosos recursos, la major part gratuïts, per a la formació i especialització en el tractament d'aquest violència", segons arreplega la Generalitat en un comunicat.

Considera "més inconcebible si cap" el tractament informatiu "pel fet que un tractament diligent i responsable d'aquesta problemàtica no és només una qüestió de sensibilitat o ètica sinó també una obligació legal".

El Consell Audiovisual opina que són "d'especial gravetat i rellevància" aquells tractaments que "contribueixen a reforçar els mites i estereotips sobre la violència masclista", entre ells "la idea falsa de l'existència d'un perfil de victimari més enllà del fet de ser home i exercir dominació i control sobre la dona en funció de creences i d'una cultura patriarcal reforçada estructuralment durant segles". "I també el reforç de la falsa idea de l'existència d'un perfil de víctima, més enllà del fet de ser dona", ha afegit.

En concret, assenyala que "aquests mites i estereotips es veuen reforçats els mitjans de comunicació amb l'exhibició de sorpresa sobre el fet que un feminicidi es puga haver produït en un entorn d'alta capacitat econòmica i alt nivell d'educació".

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ÉS "TRANSVERSAL"

Aquestes mostres "s'han repetit amb l'exhibició de testimonis del veïnat i la falta de testimonis experts en violència masclista", mostrant els casos no estereotipats com a excepcionals "tot i que la violència masclista es produeix de manera normalitzada i transversal a tots els àmbits i entorns socioeconòmics i culturals de la nostra societat", ha criticat.

Per al CACV, "no s'ha mostrat la cautela suficient en relació a les identitats de víctima i agressor". També creu que "s'ha vulnerat la protecció de la identitat i per tant de la intimitat, excepte expressa autorització de les persones afectades o els seus familiars".

En el seu acord també observa que alguns mitjans "s'han fet ressò de declaracions que infantilitzaven a la víctima" i unes altres que "situaven en motius econòmics la causa de la violència apartant del focus la causa real de tot feminicidi, la cultura patriarcal i el desig de dominació de l'autor de l'assassinat".

DESCRIPCIONS "ESCABROSES"

El Consell Audiovisual observa "una flagrant falta de cautela" també quant a evitar el "sensacionalisme i el dramatisme" i demana "rigor professional i evitar les descripcions detallades, escabroses o d'un gran impacte, que a més puguen vulnerar drets a la intimitat i l'honor". És el cas dels mitjans, la major part, que han mostrat imatges del sudari de la dona assassinada "amb tot detall i de manera repetida".

En el seu escrit el CACV també adverteix que s'ha fet ús d'imatges de la víctima i de l'agressor "procedents de les xarxes socials de les persones involucrades", un ús que "requereix legalment de l'autorització de les persones als qui pertanyen, malgrat que hagen sigut fets públics en les seues xarxes socials".

També han advertit que nombrosos mitjans han mostrat la façana del domicili on van ocórrer els fets "amb detalls fins i tot de primer plànol" que permet la identificació amb el nom del carrer i el número del pati, "que vulnera el dret a la intimitat de les persones involucrades".

Així mateix, s'ha referit a "la utilització d'imatges alternatives a la del sudari, focalitzades en escenes de l'acció de les forces i cossos de seguretat o vehicles i objectes policials" i considera que, tot i ser una alternativa més respectuosa amb la intimitat, "contribueix a reforçar la vinculació de la violència de gènere amb els successos criminals desvinculats de la dimensió social i política tan rellevant en aquest tipus de violència".

Per contra, el Consell Audiovisual també ha aprofitat per a reconéixer i felicitar a "aquells mitjans que amb el seu rigor professional han realitzat un esforç per a un tractament informatiu que contribuirà a desmuntar mites i estereotips sobre la violència masclista, a un tractament respectuós amb la intimitat i dignitat de la víctima, a fer pedagogia sobre la complexitat d'aquest violència, a difondre els recursos existents i a utilitzar imatges alternatives a les sensacionalistes o a les enfocades a l'activitat policial".