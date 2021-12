El Consell finança set projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics

La Conselleria d'Investigació, a través de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), ha resolt la convocatòria per la qual es concedeixen ajudes per import de 30.785 euros per a desenvolupar set projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2021-2022.

Sobre aquest tema, la directora de l'ISEACV, Inmaculada Sánchez, ha destacat la importància de la resolució d'aquesta convocatòria que, a més, ha augmentat la quantia: "El professorat dels centres s'implica i vol apostar per la formació del seu alumnat per a buscar l'excel·lència en els nostres centres superiors d'ensenyaments artístics".

Així, ha ressaltat que des de la conselleria s'avança a potenciar la investigació "imprescindible i necessària" perquè "es puga seguir innovant en els nostres centres que tenen un reconegut prestigi, tant a l'àmbit nacional com a l'internacional".

PROJECTES FINANÇATS

En concret, els projectes finançats són el Projecte del Conservatori Superior de Dansa de València, "CREARED-ESCENA: Projectes de col·laboració artístic educatiu transdisciplinar i de salvaguarda del patrimoni del teatre i la dansa amb 5.350,32 euros.

Així mateix, es beneficia el Projecte de l'Escola Superior d'Art i Disseny de Castelló, 'Nuevas posibilidades técnico-expresivas del fresado por control numérico aplicado al ámbito del arte, el diseño y la restauración cerámica' 3.668,79 euros i li de l'Escola Superior d'Art i Disseny de Castelló, 'Consideracions de l'entorn com a revulsiu per a la creació actual'. 3.668,79 euros.

També rebran subvenció el projecte de l'Escola Superior d'Art i Disseny de Castelló, 'Disseny, desenvolupament i avaluació d'un portal web educatiu per al foment del Disseny Obert' 3.668,79 euros, el de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Oriola, "MIDI: Dona, Investigació, Disseny i Innovació" 5.350,32 euros.

Finalment, es financen el de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Oriola, "Definició d'un model d'educació superior flexible per a la inclusió de l'estudiantado amb necessitats de conciliació i baix perfil socieconómico" 2.735 euros i el del Conservatori Superior de Música de València, "La invisibilitat sonora" 6.343.95 euros.