Gómez insta el València CF a passar als fets i a presentar un aval per a finalitzar el Nou Mestalla

Així s'ha pronunciat Gómez en declaracions aquest dimecres, en les quals ha instat el club a aprofitar l'"oportunitat històrica" dels fons pels drets de televisió per a acabar les obres. "No hi ha més raons, i si m'ho permeten, no hi ha més excuses", ha agregat.

En aquest sentit, Gómez ha lamentat que s'haja hagut d'activar la caducitat de l'ATE "perquè hi haja carpeta i reunió", i ara és necessari que hi haja "aval".

Gómez ha assenyalat que les promeses "estan molt bé", però ha demanat "dates i horitzons" perquè "és necessària la finalització de les obres de l'estadi amb un aval financer suficient".