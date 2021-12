Cvirus.- Vint equips militars d'immunització reforçaran 8 departaments i 13 punts de vacunació estables

Sobre aquest tema, la titular de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat que aquests 20 equips militars se sumaran als 149 de la conselleria, que ja estan immunitzant amb dosi de reforç en els punts de vacunació permanents". Per tant, "podrem agilitzar de forma considerable el procés de vacunació".

En eixe sentit, ha recalcat que es tracta d'accelerar la vacunació de la dosi de reforç en les persones majors de 60 anys, les persones que anteriorment han rebut la vacuna de Janssen (les dos en el seu tram final) i el grup de població que ha sigut immunitzat amb la doble pauta d'AstraZeneca.

Així, una vegada finalitzats eixos grups prioritaris, la campanya de vacunació seguirà amb el grup de població de persones majors de 50 anys, i posteriorment, en els majors de 40 anys.

Barceló ha insistit en la importància d'acudir al punt de vacunanción en cas de rebre una cita SMS o telefonada. "És molt important rebre la dosi de reforç i seguir protegint a la població. Com sabem, la vacuna és el nostre principal aliat enfront del coronavirus, a més de les mesures de protecció. Si et citen, per favor, acudeix", ha insistit la titular de Sanitat.

VACUNADORS MILITARS EN 8 DEPARTAMENTS DE SALUT

Els huit departaments de salut que es reforçaran són Vinaròs, València-Hospital Clínic, València-Arnau, València-Hospital Peset, Xàtiva, Alcoi, Oriola i Torrevella.

En concret, les localitats en les quals estaran presents els equips mòbils militars de vacunació són: Vinarós (Llar del pensionista), Peníscola (Centre de salut), Benicarló (Centre de salut), València-Hospital Clínic, Lliria (Pavelló multiús), Paterna (Centre de salut), València-CIPS Hospital Peset, Xàtiva (Centre de salut), Ontinyent (Centre salut), Hospital d'Alcoi, Oriola. (Centre majors Escorratel), Callosa (Ajuntament) i Hospital de Torrevella.