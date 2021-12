Sanitat licita per 70 milions l'edifici d'hospitalització de l'Hospital Clínic de València

Puig ha realitzat aquest anunci després de mantindre una reunió de treball amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, centrada en infraestructures sanitàries i sobre aquest tema ha destacat que en aquests moments s'està treballant en els nous edificis d'hospitalització i consultes.

Així, aquests 70 milions d'euros vindran a completar els 30 milions ja invertits en diferents en actuacions i que suposen una inversió total de 111,6 milions d'euros per al Clínic, una infraestrucra fonamental per a València, ha ressaltat.

Sanitat va presentar el passat mes d'octubre el nou edifici d'hospitalització del Clínic, que tindrà nou plantes amb 144 habitacions amb capacitat de desdoblegar-se i albergar a pacients a immunodeprimits o infecciosos, 23.700 metres quadrats i un termini d'execució de 22 mesos a partir de la licitació de les obres.

REFORÇ DE LES INFRAESTRUCTURES

Sobre aquest tema, Puig ha recalcat que "tot açò es produeix en un marc global de reforç de les infraestructures sanitàries en tota la Comunitat Valenciana". De fet, ha destacat que el capítol d'inversions en els pressupostos 2022 de la Conselleria de Sanitat ascendeix a 435 milions d'euros.

En eixe sentit, ha insistit que la sanitat pública és "una prioritat" per al seu Govern i així ha mantingut que "cal aprofitar o que és una lliçó fonamental de la pandèmia: tindre un sistema de salut públic de la millor qualitat possible i la millor atenció possible". Per a això, ha assenyalat que es necessita d'unes infraestructures "dignes i d'excel·lència".

Així, ha recordat que durant aquest any s'han licitat obres per valor de 230,3 milions d'euros com per exemple l'Hospital General de Castelló, Hospital Marina Baixa, o l'Hospital Sant Joan d'Alacant.

"Una inversió rècord en infraestructures i tecnologia, més del doble que en 2021, 233 milions d'increment i una inversió en sanitat que s'ha multiplicat per 6,5 des que governa el Botànic", ha postil·lat.