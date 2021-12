Compromís per València llança 'Estem on toca', una campanya per a situar la ciutat al capdavant de la recuperació

Aquest és només un dels diversos projectes que el partit valencianista té previst anunciar en les pròximes setmanes, ja que la idea és mostrar que Compromís "té un model econòmic clar per al 'cap i casal', "amb propostes concretes que beneficiaran la reactivació econòmica de la ciutat i de les famílies valencianes per a generar ocupació de qualitat".

Segons destaca la coalició en un comunicat, Compromís per València "està situat al costat de les famílies, autònoms i xiquets comerciants i, per açò, s'aposta per redoblar els esforços a dinamitzar l'economia de la ciutat i es treballa en una bateria d'iniciatives i projectes per a generar ocupació a València".

Compromís subratlla que totes aquestes iniciatives "es presentaran de forma original, i a través de formats diferents als tradicionals, per a donar a conéixer les propostes d'una manera atractiva, amb l'objectiu de ser més visuals i arribar a més gent".

Com a primer exemple d'aquesta nova forma de comunicar, Compromís assenyala la falla de carbó que es va plantar la setmana passada en una plaça del centre de València, destinada a les grans empreses energètiques. A més, la coalició posarà en valor tot el treball realitzat aquests anys de pandèmia, mostrant que institucions com l'Ajuntament de València "han estat al costat de les famílies".

Des de l'Àrea de Servicis Socials de l'Ajuntament de València han destinat ja 717.204 euros per a garantir el subministrament energètic a 2.935 famílies vulnerables, la qual cosa suposa un increment del 42 per cent respecte a 2014.

A més, l'aposta estratègica pels mercats municipals de barri, les ajudes directes al comerç de proximitat o iniciatives com els bons de comerç, que han gaudit d'una "gran acceptació" per part dels veïns i veïnes, "són elements en els quals se seguirà posant el focus perquè són bàsics per a tindre una ciutat viva, d'arrel mediterrània i sostenible".