Igualtat impulsa 'Emmudiks Attack', un joc de taula perquè xiquets i adolescents coneguen els seus drets

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assenyalat en la presentació d'aquesta iniciativa que a la Comunitat "cada vegada s'escolta més la veu de xiquetes, xiquets i adolescents com a ciutadans de ple dret" i ha destacat la seua alta participació en l'elaboració tant de la Llei de Drets i Garanties de la Infància i Adolescència com de l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència 2022-2026.

Oltra ha subratllat la importància que els menors d'edat "siguen conscients dels seus drets i facen valdre la seua veu en aquelles decisions que els afecten", perquè des dels poders públics "s'entenguen les seues preocupacions i es prenguen en compte les seues propostes", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En aquest sentit, s'ha referit al protagonisme de la població infantil i adolescent, a través dels Consells Locals d'Infància, als quals s'ha referit "com a canals per a fer sentir la seua veu". Aquests consells han anat creixent de forma progressiva al llarg d'aquests anys, de manera que s'ha passat de sis a 53 a la Comunitat Valenciana, a més de 110 municipis que ja han iniciat el procés per a la seua constitució, ha indicat la consellera.

En la seua intervenció, Oltra s'ha referit a les "interessants" aportacions i propostes dels menors d'edat que s'han arreplegat per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència, i ha destacat "la seua solidaritat i la preocupació que han mostrat per les desigualtats, derivades de l'exclusió i la pobresa, o la sostenibilitat del medi ambient", entre altres qüestions.

UN CÒMIC, EL PREDECESSOR

El joc de taula que ha llançat la Conselleria no és la primera iniciativa d'aquestes característiques que ha dut a terme per a acostar i donar a conéixer a la població infantil i adolescent els seus drets i garanties, ja que fa dos anys, la Conselleria va editar el còmic 'La Nostra veu' amb eixe mateix objectiu.

'Emmudiks Attack', que ha llançat ara, és un joc d'aventures en un entorn fantàstic i futurista, on els 33 drets de xiquets, xiquetes i adolescents arreplegats en la Llei autonòmica d'Infància i Adolescència es converteixen en els verdaders protagonistes.

El joc arreplega el dret a la participació plena de xiquetes, xiquets i adolescents, de forma adequada al seu desenvolupament evolutiu; el dret a la seua pròpia identitat personal, inclosa la seua identitat i expressió de gènere; el dret al bo tracte i protecció de la integritat física i psíquica i a ser protegits contra qualsevol forma de violència, així com el deure les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, de respectar i promoure el dret de tota persona menor d'edat a ser sentida o escoltada.

De moment es repartiran 1.000 jocs entre tot el sistema de protecció d'infància de la Generalitat, els Consells Locals d'infància i en els espais en els quals es treballa la prevenció.