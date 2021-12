El PP insta Puig a incrementar el nivell de vacunació perquè "estem a la cua en la tercera dosi"

"Estem per sota de la mitjana en tres dels quatre grups de vacunació que han de rebre la dosi de reforç. Som antepenúltims en les persones d'entre 40-49 anys, quatre punts menys de la mitjana en els de 50-59 i altres quatre per davall en les dosis de record per als de 60-69", ha afirmat Zaplana en un comunicat.

Per al portaveu de Sanitat del PP, "encara que Puig parla molt de la vacunació no fa prou per a poder immunitzar a tota la població en un temps rècord". En aquest sentit, ha recordat que "ha congelat la vacunació en escolars perquè exclusivament s'ha triat que es faça en els centres educatius i ara ens diuen que és perquè no tenen més vacunes i, segons el propi informe del Ministeri de Sanitat, a la Comunitat li queden 50.000 dosi per inocular".

"Si fan falta més vacunes, doncs que Puig li les demane a (Pedro) Sánchez perquè és important que en aquestes dates se seguisca vacunant als xiquets" i ha denunciat que el president i el seu equip "continuen de braços creuats".

D'altra banda, el portaveu de Sanitat ha assenyalat que la pressió en la primària és "enorme", ja que les baixes de sanitaris a la Comunitat Valenciana per la covid "va en augment". A més, "hem conegut que la consellera Barceló ha decidit que les SAMU en aquests dies operen sense metge com va passar ahir en les bases de València i en alguna de Castelló i Alacant", ha afegit.

"Aquesta situació de l'atenció primària és insostenible i està posant en risc a molta gent per la negligència de Puig. És urgent un pla de reforç de l'atenció primària i que es posen punts per a fer proves d'antígens i PCR a la població".