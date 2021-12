El Museu de la Ciutat de València renova la climatització i la il·luminació

20M EP

L'Ajuntament de València renovarà la instal·lació de llums led regulables per control digital del Museu de la Ciutat i habilitarà un nou sistema de climatització integral per a modernitzar i millorar l'eficiència energètica, així com garantir la conservació de les pintures que alberga.