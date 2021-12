Cvirus.- Cs demana més personal per a realitzar proves diagnòstiques i convenis amb laboratoris concertats

Així ho ha avançat el portaveu de Sanitat de Cs en Les Corts, Fernando Llopis, qui ha denunciat en un comunicat que el sistema de rastreig "no funciona" i ha proposat també obrir els Punts d'Atenció Continuada els caps de setmana per a la realització de proves i pagar mòduls addicionals al personal que vullga realitzar aquesta tasca amb l'objectiu d'evitar que els hospitals "es col·lapsen".

"Estem pagant la falta d'eixos 3.000 sanitaris que el govern del tripartit va acomiadar al juny", ha subratllat, al mateix temps que ha lamentat "la improvisació i el caos, sense que ningú siga capaç de planificar solucions". En aquesta línia, Llopis ha apostat per "recuperar sistemes de triaje en els centres de salut per a evitar barrejar pacients amb diferents dolències i evitar els contagis".

A més, ha proposat "gestionar les vacances i els dies d'assumptes propis del personal de manera que puguen gaudir-los més enllà del calendari previst". El diputat de Cs s'ha pronunciat així davant la situació de "saturació" de l'atenció primària, amb "llargues demores" per a les cites i per a obtindre els resultats de les proves, a causa de la sisena onada del covid i a les vacances del personal.

D'altra banda, el diputat ha criticat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'haja "desentès" de la realització d'esdeveniments nadalencs, com les Cavalcades de Reis. "No pot delegar la decisió en els Ajuntaments si no els subministra les dades de contagi a temps", ha afegit, i ha considerat "un contrasentit que puguen suspendre's aquests esdeveniments en un municipi, però celebrar-se en el del costat, ja que es podria fins i tot congregar més gent".