El PP presenta moción de reprobación del alcalde de Vinaròs y de Chaler por el regalo de 'amigo invisible'

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Vinaròs ha presentado una moción de reprobación del alcalde socialista, Guillem Alsina, y del edil de Urbanismo, José Chaler, tras las explicaciones dadas por ambos sobre el regalo de este último a la concejala de Totes i Tots Som Vinaròs Anna Fibla de una cabeza, ojos y vísceras de cordero, en el juego del 'amigo invisible'.

El portavoz 'popular' Juan Amat ha anunciado esta moción este martes por la mañana en rueda de prensa, que obligará al alcalde a convocar un pleno extraordinario para su debate, dado que el PP, por el número de concejales que tiene, puede pedir hasta tres plenos extraordinarios al año, como ha aclarado.

"Vamos a obligar en el salón de plenos a que se decida por parte de todos si la conducta de Chaler es digna de reprobación y también la del alcalde, por haber participado riéndose y haber amenazado a la víctima de la broma con echarla si lo hacía público", ha indicado el 'popular', que ha añadido que van a hacer que se "retraten" todos los integrantes de Totes i Totes Som Vinaròs, "que han reconocido que en el equipo de gobierno prima la desconfianza, las faltas de respeto y se les oculta información".

La decisión 'popular' de esta moción se ha tomado tras la rueda de prensa de este lunes de los socialistas aludidos y el secretario general de la agrupación local socialista. "El alcalde se siente y es tan responsable como el señor Chaler de lo acontecido, ya ha salido en prensa que el alcalde no solo se rió cuando se producían los hechos, sino que, además, cuando la señora Fibla le advirtió que iba a denunciar públicamente lo sucedido, no solo no se solidarizó con ella, sino que encima la amenazó con echarla del gobierno si se atrevía a hacer públicas esas circunstancias", ha asegurado Amat.

"Si mal estuvo lo que Chaler llama broma de mal gusto, peor es la conducta del alcalde, que participó riéndose y después amenazó a la víctima", ha añadido Amat.

Además, para los 'populares' es "vergonzoso" que se "eludan las responsabilidades". "Que se diga que la continuidad de un tema en Vinaròs no la decida su alcalde, sino la ejecutiva del Partido Socialista, a la que no ha votado ningún vinarocense, evidencia que Alsina no tiene el más mínimo respeto a los ciudadanos de esta ciudad", han subrayado.

Según Amat, hay "motivos sobrados" para exigir la dimisión del alcalde. "Alsina no podrá decidir si Chaler sigue de concejal, pero sí si sigue de concejal de Urbanismo* Si no decide nada, que no cobre como alcalde*Debe explicar muchas cosas", ha destacado.