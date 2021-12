Cvirus.- Educació valora l'"agilitat" i l'absència d'incidents de la primera fase de la vacunació infantil

En aquest moment, no hi ha noves mesures específiques pensades per al retorn a les aules després del Nadal, però durant aquest període els departaments d'Educació i Sanitat continuaran estudiant l'evolució de la pandèmia.

Així ho ha asseverat, en una entrevista concedida a Europa Press, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, qui ha celebrat que, després de "buscar el màxim acord possible perquè les famílies pogueren també acompanyar als menors", la vacunació de l'alumnat de 9 a 11 anys "ha anat molt bé".

Soler ha agraït la seua professionalitat i tasca "exemplar" als professionals educatius i sanitaris, que han permès l'èxit "de manera immediata" d'un procediment que s'ha fet en poc temps.

En aquest sentit, ha remarcat que les dades provisionals recaptades d'autoritzacions per part de les famílies ronden el 80% i ho superen en alguns centres, encara que la xifra exacta es coneixerà en els pròxims dies, ja que, a més, cal tindre en compte que part de la població escolar no ha pogut vacunar-se per malaltia, confinament o altres circumstàncies.

El secretari autonòmic ha fet notar que, dins del sistema educatiu, "s'observa amb nitidesa les diferències entre el centres de Secundària i els de Infantil i Primària, on l'afectació del coronavirus és més alta, una nova demostració de la importància de la vacunació".

MILLORAR LA SITUACIÓ EN INFANTIL I PRIMÀRIA

Així, ha assenyalat que, després de la tornada de les vacances escolars, "quan es comence a vacunar als xiquets de 5 a 8 anys, es pose la segona dosi als de 9 a 11 anys, i les dosis de reforç als docents vacunats amb AstraZeneca, es notarà necessàriament, com s'està notant en tots els col·lectius, i tot junt ha de permetre que millore la situació global dels centres d'Infantil i Primària".

Miguel Soler ha subratllat el seu agraïment a la comunitat educativa i, sobre el cas del mestre de Torrent (València) que va dir a les famílies que les vacunes poden tindre efectes "fatals" en els xiquets, ha comentat que el cas ha quedat resolt després que l'endemà de manar aquest escrit negacionista als progenitors a través de l'aplicació web família, el docent demanara disculpes per la mateixa via. El representant de la Conselleria ha incidit que no s'ha comunicat cap altra incidència d'aquest tipus.

INFERMERA ESCOLAR

D'altra banda, Soler s'ha referit al debat sobre la infermera escolar, una qüestió sobre qual ha demanat aplicar "una visió de conjunt". "Si calguera contractar 3.000 infermeres, jo no les posaria en els centres educatius, sinó en els de Atenció Primària, perquè qualsevol reforç ací és més urgent".

"El que cal fer i ja s'està fent -ha continuat- és que els centres educatius disposen de l'atenció d'una infermera quan siga gràcies a la coordinació amb els centres de salut". "Açò no vol dir que el tema se'n vaja a tancar per sempre, sinó que cal analitzar les coses en el seu moment i en conjunt", ha finalitzat.