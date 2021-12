Jennifer Lopez, asaltada por unos manifestantes mientras compraba en Beverly Hills

Tras la polémica de Ben Affleck con su exmujer, Jennifer Lopez decidió este fin de semana separarse de su pareja por unas horas e irse de compras por su cuenta a Beverly Hills. Un lujoso y tranquilo paseo que rápidamente se convirtió en una pesadilla.

Cuando la cantante se encontraba visitando la tienda Gucci en la Quinta Avenida, fue sorprendida por un grupo de manifestantes de la organización animalista PETA que entraron en la tienda para gritarle.

Comenzaron a llamarla "maltratadora de animales", mientras la artista intentaba esconderse en el establecimiento. Según ABC, el grupo de activistas le pedía a voces a JLo que "dejara de usar pieles de animales". Ataviados con cámaras de vídeo y móviles, tuvieron que ser desalojados por los guardias de seguridad, que impidieron que el ataque quedara captado.

(66 PHOTOS) Jennifer Lopez shopping at SAKS 5th Avenue in Beverly Hills - December 18, 2021

📸https://t.co/dnvT1bPXBC pic.twitter.com/worI5V05iD — JLo Gallery (@jlogallery) December 19, 2021

Esta no es la primera vez que PETA señala a la intérprete por su actuación con prendas no sintéticas. Recientemente publicaron sus sospechas de que no había adoptado a su nuevo gato, sino que lo había comprado. Y a comienzos de 2020 la criticaron por utilizar una bandera hecha de plumas de aves en su actuación de la SuperBowl.