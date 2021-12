El canvi d'hàbits en la pandèmia ha originat un increment de casos de trastorns de la conducta alimentària

Així, ha explicat que els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són trastorns mentals que es caracteritzen pel desenvolupament d'un comportament patològic respecte a la ingesta alimentària i que comporta una obsessió pel control del pes. Durant el confinament estricte, els TCA van augmentar a Espanya un 264,4% i en les primeres eixides després del confinament es van incrementar un 826,3%.

Aleis ha alertat sobre els problemes que poden ocasionar aquests trastorns "que són una de les principals patologies relacionades amb l'alimentació en la societat, ja que poden ser precursors perquè qui els pateix, puga patir complicacions mèdiques multiorgàniques derivades".

A la Comunitat Valenciana s'estima que més de 25.000 persones patien algun tipus de trastorn de conducta alimentària l'any 2020, segons les dades oferides per la Generalitat Valenciana. La major franja d'edat es concentra entre els 15 i els 19 anys, en les dones, i entre els 10 i els 14, en els homes.

Aleis ha ressaltat que l'anorèxia nerviosa de tipus restrictiva és el trastorn que provoca més ingressos hospitalaris ja que les complicacions mèdiques derivades afecten a tots els òrgans i sistemes, provoquen un estat de malnutrició i alteren la funcionalitat cognitiva i emocional de l'individu.

CANVI D'ESTILS DE VIDA

En aquest sentit, Javier Mota, psicòleg de l'Hospital Vithas València Consuelo, ha recordat que els trastorns de l'alimentació "poden ser un símptoma d'una estructura de personalitat amb dificultats, i poden arribar a aparéixer des d'èpoques tan primerenques com la primera infància". El professional fa referència a les "anorèxies d'oposició, que solen tindre una major freqüència" i que representen "la queixa del xiquet sobre la qualitat de la relació que té amb els seus progenitors".

No obstant açò, Mota ha assenyalat que és en l'adolescència "on més s'evidencien aquests problemes" i es donen el major nombre de casos perquè aquest és "una etapa on es produiran uns canvis físics importants, que és el que es coneix com la pubertat". Per aquest motiu, ha comentat que la prevenció "estaria enfocada a l'atenció i enteniment del desenvolupament emocional en la infància, en primer lloc, per part dels pares i, en cas necessari, per professionals".

Així, ha reconegut que el canvi en els estils de vida provocat per la pandèmia de covid "ha pogut crear desequilibris més acusats en personalitats que poden ser més vulnerables, la qual cosa pot derivar en l'aparició de trastorns de l'alimentació, com forma inadequada d'afrontar l'angoixa".

Finalment, ha recordat que "cal consultar amb els especialistes una vegada es manifesten aquests problemes per a poder diagnosticar el funcionament emocional del pacient que ha derivat en un trastorn i realitzar un treball que li permeta reconstruir allò que està afectat". "Estem parlant de patiment psíquic que requereix que se li done tota l'atenció necessària, perquè de no fer-ho, tindrà conseqüències per al mateix pacient i també per al seu entorn més pròxim", ha finalitzat.