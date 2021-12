Puig no entra en si Marzà serà el nou síndic de Compromís i lloa el "tarannà i talent" de Ferri

Després de l'aprovació dels pressupostos autonòmics per a 2022, els setens del govern del Botànic que comparteixen PSPV, Compromís i Unides Podem, Puig ha manifestat als periodistes que "l'estabilitat de la Comunitat s'evidencia encara més" i ha apuntat a la unitat com "la millor manera de resistir".

Sobre el nou portaveu de Compromís, preguntat per la possibilitat que siga Marzà i que açò obligue a remodelar el Consell, el també líder del PSPV ha recordat que és una cosa que ha de decidir aquest grup parlamentari i que el respectarà "absolutament". "Actuarem amb la major lleialtat, com sempre", ha garantit.

En tot cas, ha aprofitat per a agrair i reconéixer el treball de Fran Ferri, "una persona molt especial en el tracte sempre, més enllà dels comportaments polítics" i qui "ha ajudat decisivament" a sumar en el tripartit: "Tots hem après a governar des de la diversitat".

A partir d'ací, Puig ha fet notar que "quan Compromís decidisca" es podrà avaluar la decisió, insistint que és una decisió que correspon a aquest grup i "per descomptat a Marzà" valorar, igual que a la resta de "persones rellevants" en la coalició valencianista. "He dit ja tot el que volia dir", ha resolt sobre si li ho preguntarà al conseller.

DIES "EXTRAORDINÀRIAMENT DIFÍCILS"

D'altra banda, ha recordat que venen dies "extraordinàriament difícils i complexos" per la situació sanitària, però ha remarcat que "no estem exactament igual que fa un any". "Estem millor per la vacunació i sabem com superar aquesta crisi", ha abundat.

Ximo Puig ha apuntat a la vacunació i a la prudència com a factors clau, així com a evitar els comportaments que "en un moment determinat poden ser un focus de contagi". Ha reiterat que aquest són els punts amb els quals encara la Conferència de Presidents autonòmics d'aquesta vesprada, en la qual espera que "hi haja almenys un denominador comú" per a tota Espanya.