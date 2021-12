Cvirus.- Els hostelers de València demanen recuperar les ampliacions de les terrasses covid

Sobre aquest tema, ha assenyalat que el passat 12 d'octubre, quan l'Ajuntament va deixar sense efecte l'ampliació, ja va advertir que l'evolució de la situació sanitària requeria "prudència per part dels responsables polítics a l'hora d'actuar i prendre decisions precipitades".

"Per desgràcia, amb prou faenes 2 mesos després ens trobem amb un nou pic de contagis amb motiu de la sisena onada del coronavirus i la crisi de l'Ómicron, que fan imprescindible recuperar les ampliacions de les terrasses a la ciutat de València per a protegir la salut dels ciutadans i evitar el deteriorament de l'activitat de les pimes", subratllen.

Així mateix, la Coordinadora vol valorar les declaracions de la vicealcaldesa de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, proposant recuperar les terrasses COVID. Sobre aquest tema, assegura que és "important" que es reòbriga el debat en el Consistori sobre la necessitat de "no relaxar-se i de mantindre actives totes les mesures i plans d'actuació per a combatre la malaltia i ajudar les pimes hosteleres, les més castigades, juntament amb les de l'oci, i que més estan patint ara la por generada per la sisena onada".

En eixe sentit, insisteixen que, després de sis onades i 21 mesos de pandèmia, "ha arribat moment de reclamar als nostres responsables polítics que planifiquen i s'anticipen als efectes i conseqüències de la pandèmia, ja que els temps de la política no són ni els de la sanitat ni els de l'economia, com ha quedat demostrat".