Marzà rebutja "quinieles" i remarca que el grup de Compromís decidirà el nou síndic quan renuncie Ferri

Així s'ha pronunciat Marzà en declaracions als mitjans en Les Corts durant el ple de Pressupostos, on ha reivindicat que està "centradíssim" en la Conselleria i ha considerat que Ferri és "el millor síndic que "ha tingut i tindrà" Compromís, ja que és una persona "insubstituïble".

No obstant açò, Ferri ha anunciat la seua renúncia a l'acta, tot i que encara no l'ha formalitzat, i Marzà, que a més de conseller és també diputat, és un dels noms que més sonen per a succeir-li. Preguntat sobre qual seria la seua resposta si el seu grup li proposara per al càrrec, ha assenyalat: "Si arriba eixe moment, ja ho mirarem".

Marzà ha insistit que està "centradíssim" en la Conselleria i que tots els membres del grup de Compromís han de posar el focus en la seua tasca. "Ara el que toca és treballar en la Conselleria i aprovar els pressupostos més importants per a superar la pandèmia", ha agregat.

Li agradaria ser síndic de Compromís? "Açò no va de desitjos personals, sinó que és una qüestió col·lectiva. Jo seguiré treballant allà on estiga, ara mateix en el Consell, on exercisc competències per a fer possible que la ciutadania viva en les millors condicions possibles", ha manifestat. "No m'interessa entrar al joc" de les quinieles, ha incidit.