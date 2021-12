Cvirus.- Col·legi d'Infermeria de València alerta de la "sobrecàrrega" de UCI en triplicar-se els ingressos en un mes

Davant aquesta situació, ha indicat que s'està tractant de solucionar mitjançant l'ampliació del nombre de llits UCI i amb l'habilitació d'espais com a gimnasos i salons dels centres clínics per a pacients no covid, segons ha informat el Col·legi en un comunicat.

Des del col·lectiu han defès que els professionals de la UCI "han de treballar amb menys personal del que correspondria per plantilla", atés que "no es cobreixen les absències de professionals de la unitat amb l'argument que en la resta dels servicis no tenen el perfil d'UCI". Per açò, ha instat la Conselleria de Sanitat a crear un pla per a cobrir les absències de personal d'aquesta unitat i les de la resta de servicis de l'hospital.

A més, el COEV ha apuntat que "freqüentment" es trasllada personal de les UCI per a reforçar altres unitats: "Aquest intent d'alleujar la situació, ha posat en evidència la importància que té el conéixer i desembolicar-se de forma eficient en determinats servicis, en particular en UCI".

Així, alerten que aquesta situació "ha desencadenat que els professionals patisquen una considerable frustració i descoratjament i mostren evidents símptomes d'esgotament físic i emocional".

"Aquestes infermeres disposen d'una llarga experiència en les UCI i, després de superar moments complicats, perceben una gran desprotecció i desemparament per part de la gestió del centre que els afecta tant a ells, com a empleats de la sanitat pública, com als seus pacients", ha lamentat.

En aquesta línia, l'entitat ha posat en valor que "des del primer moment" les infermeres instrueixen als companys que s'han contractat per a afrontar la covid-19 en la cura del pacient que es troba en urgències, unitats de crítics, reanimació i sales d'hospitalització. "Però, en canviar al personal d'uns servicis a uns altres, generen el consegüent caos organitzatiu", ha indicat.

Per tot açò, ha exigit que es duga a terme una revisió de tots els contractats per covid amb experiència en Reanimació (REVA) o UCI i que actualment estan en plantes de menys pressió assistencial, així com que es modifique la borsa en la contractació de professionals per àrees de coneixement per a "evitar desaprofitar a les professionals preparades en diferents àrees específiques".