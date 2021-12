AMP.- La Comunitat demanarà al TSJCV estendre el passaport covid a tota la restauració, cinemes, teatres i gimnasos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió que ha mantingut aquest dilluns la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19, també ha anunciat un pla per a donar un "nou impuls" a la vacunació amb 42 punts estables i 147 equips.

Aquest passaport també es vol implantar així mateix per a l'accés a tots els espais amb servici de restauració en allotjaments turístics, a les instal·lacions esportives, a les piscines cobertes i als centres recreatius per a majors i una vegada autoritzada entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 31 de gener.

D'altra banda, ha assenyalat que en aquesta reunió de la Interdepartamental no s'ha acordat mes restriccions per a les festes de Nit de cap d'any, de cavalcades o d'esdeveniments massius i en eixe sentit ha apuntat que dependrà de quines mesures s'acorden en la Conferència de Presidents d'aquest dimecres i de l'esdevindre d'aquests dies. En qualsevol cas, ha recalcat que si algú vol organitzar un d'aquests actes ha de "tindre en compte la situació que es viu i garantir la màxima seguretat, la distància i l'ús de mascareta", entre unes altres.

La reunió de la Interdepartamental, convocat a primera d'aquest dilluns, arriba dos dies abans de la celebració de la Conferència de Presidents aquest pròxim dimecres per a abordar la situació de la Covid-19.

Fins ara, des de l'inici del mes de desembre, el passaport covid s'exigia en locals d'oci i restauració amb aforaments de més de 50 persones, espais dedicats a activitats recreatives i d'atzar amb menjar, esdeveniments i celebracions de més de més de 500 persones on no sempre es puga portar la mascareta i visites a hospitals i a residències de servicis socials.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès l'extensió del passaport covid a més espais donat la situació "més complexa" en la qual es troba la Comunitat Valenciana per la Covid-19, on en l'últim mes "els contagis i els hospitalitzats s'han triplicat i els ingressos en UCI s'han multiplicat quasi per tres".

"SÓN FESTES, PERÒ NO ESTEM PER A FESTES"

D'aquesta manera, ha advertit que "no entrem com esperàvem" demà a l'hivern sinó en "una situació més complexa". "Són festes, però no estem per a festes", ha recalcat.

No obstant açò, ha aclarit: "Estem en alerta però no en un estat d'alarma i cal fugir d'alarmismes perquè encara que és greu no és comparable amb el que ja hem superat". Davant aquest escenari, el cap del Consell ha instat a "ser corresponsables" i "apostar pel 'trellat'" durant les celebracions de Nadal.

Per açò, ha exhortat a mantindre la prudència en les reunions socials i familiars, en les compres nadalenques i evitar les aglomeracions, a complir les quarantenes i a no reunir-se amb persones amb símptomes covid i limitar els contactes. "Cal trobar-se, sí però amb la màxima prudència", ha reclamat.