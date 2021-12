Feijóo apoya el paso de Mañueco porque un presidente no puede estar "de rodillas ante un grupo minoritario" de diputados

"Desde aquí quiero reconocer el acto de valentía y generosidad del presidente Mañueco, que ha quedado confirmado en el día de hoy. No se puede estar en un Gobierno que no garantice la gobernabilidad y el presidente de una Comunidad no puede ser un presidente de rodillas delante de un conjunto minoritario de diputados que tienen la llave la gobernabilidad en su Comunidad. Es una decisión correcta y responsable, que sean los ciudadanos los que repartan suerte", ha esgrimido.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en el marco del acto inaugural de la llegada del AVE a Galicia, un escenario en el que ha remarcado que en este momento es preciso que haya gobiernos "estables que aprueben los presupuestos de la reactivación económica" y que doten de "una estabilidad parlamentaria" que "lamentablemente los socios del presidente Mañueco no garantizaban en Castilla y León".

En este sentido, ha remarcado que la pelota estará en el tejado de los ciudadanos de la Comunidad. "Si quieren estabilidad y un gobierno que gobierne Castilla y León, el presidente Mañueco está disponible y si por el contrario quieren otras opciones, las urnas posibilitarán otras opciones", ha trasladado.

Pero también ha insistido en que el hecho de que un presidente "arriesgue" su cargo "cuando aún le quedaba año y medio de mandato" porque "entiende que la estabilidad de Castilla y León está por encima de sus intereses personales" supone "un acto de valentía política y de generosidad personal que se ha de poner en valor".

"A partir de ahora serán los castellanoleoneses los que elijan a su presidente", ha recalcado.

"NO PUEDE HABER UN ACTO MÁS DEMOCRÁTICO"

En su intervención, Feijóo ha remarcado que "todo parece indicar" que Cs en Castilla y León había advertido que o se hacía lo que sus representantes "decían" con el presupuesto o que plantearían una moción de censura.

"Así no se puede gobernar; un vicepresidente y los consejeros no pueden decir a su presidente 'o hacemos lo que yo diga o va a haber una moción de censura'", ha advertido, antes de añadir que, una vez que se da esta coyuntura, "no puede haber un acto más democrático, transparente y generoso" por parte de un presidente "al que queda año y medio de legislatura" que convocar elecciones.

"Él prefiere que sean los ciudadanos de Castilla y León los que decidan y no tres o cuatro diputados los que condicionen la vida política de un gobierno que tiene que ser libre y responsable. Me parece un acto bastante responsable y generoso", ha zanjado.