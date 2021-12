IMV prevé aprobar la décima convocatoria de ayudas a la rehabilitación dotada con tres millones de euros

Estas ayudas, presentadas en rueda de prensa por el edil Francisco Pomares, cubrirán las necesidades de 2.000 viviendas. Además, estas convocatorias estimularán al sector de la construcción y contribuirán a la reactivación económica de la ciudad, ya que se prevé que suponga la creación de 240 puestos de trabajo (directo e indirecto).

De este modo, el consejo del IMV prevé aprobar dos convocatorias: por un lado, la convocatoria de subvenciones a la Rehabilitación, para el fomento de la rehabilitación, adecuación y reparación de edificios 2021-2022; y por otro, la relativa a la resolución definitiva de la tercera Convocatoria de Subvenciones a la Rehabilitación para la implantación de ascensores.

En cuanto a la décima convocatoria de subvenciones a rehabilitación 2021-2022, financiará los trabajos a realizar en edificios de la ciudad a través de tres líneas, como son las subvenciones a la rehabilitación del centro -actuación parcial sobre los edificios-, con un máximo de subvención sobre presupuesto protegible del 50%; las de rehabilitación de barriadas, con un máximo del 40% y un mínimo del 30%; y las subvenciones a la rehabilitación especial (A, B, C y D).

En la línea especial se contemplan cuatro tipos de actuaciones, la primera la rehabilitación, adecuación, reparación, conservación y reconstrucción sobre edificaciones que contribuyan a la revitalización del centro histórico, con un máximo de subvención sobre presupuesto protegible del 100%.

Las segundas son las actuaciones en edificios de viviendas que por su estado estructural aconseje rehabilitaciones parciales o especiales, con un 90% de subvención y acreditar recursos escasos, y el 50% de habitantes con ingresos menores de 3 IPREM; y las tercersaa las de mejora del aislamiento acústico de viviendas situadas en zonas donde el Mapa Estratégico de Ruido de Málaga establezca que existe un índice de ruido total igual o superior a 65 decibelios, así como aquellas afectadas en los planos zonales específicos de las zonas acústicamente saturadas, con una ayuda del 50% del coste y un máximo de 15.000 euros.

La cuarta línea es una de las novedades que se incorpora a esta convocatoria que se destina a propietarios de viviendas que se comprometan a destinarlas al alquiler asequible para vivienda residencia habitual y permanente con una renta no superior a los 7,21 euros por metro cuadrados. Estas ayudas permitirán a los propietarios conservar, rehabilitar, reconstruir o adecuar esas viviendas que se destinen a estos alquileres a familias demandantes de vivienda en el Registro Municipal de Viviendas de Málaga.

Además, la subvención del 50% del presupuesto protegible con un máximo de 15.000 euros, alquiler máximo al mes de 7,21 e/m2util, para 70 m2u de vivienda son 500 e mes de renta máxima; debe ser destinado a alquiler durante cinco años mínimo o siete si es un gran tenedor, y a familias demandantes del RMD.

La convocatoria cuenta con una inversión municipal de tres millones de euros, que generarán una inversión global de once millones. Así, se realizarán actuaciones que beneficien a 2.000 viviendas. Además, supondrán la creación de cerca de 200 puestos de trabajo, directos e indirectos.

También se incluye como novedad la modificación de los requisitos técnicos en la línea de barriadas, en la que no será precisa la aportación de proyecto técnico junto a la solicitud, siendo suficiente la aportación de una memoria técnica explicativa de la actuación que debe contener un resumen de presupuesto. Por otro lado, se establece un porcentaje mínimo de subvención en la misma línea de barriadas del 30%.

Solo podrán acceder a estas ayudas los edificios residenciales cuyo uso sea el de residencia habitual y permanente. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y estará abierto durante 45 días naturales. Lo que se estima sea a partir del 17 de enero próximo.

En la elaboración de estas novedades, el IMV ha contado con la colaboración y participación del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga.

Desde 1995, el Ayuntamiento de Málaga, a través del IMVRRU, ha concedido subvenciones por un valor superior a los 74 millones de euros, beneficiando a más de 51.000 familias de la capital malagueña en las casi 1.900 actuaciones realizadas durante en estos 26 años.

RESOLUCION DEFINITIVA DE TERCERA CONVOCATORIA

En cuanto a la resolución definitiva de la concesión para la tercera convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios, en su línea especial de mejora de accesibilidad e implantación de ascensores, se propone al Consejo Rector la aprobación definitiva de 29 de las actuaciones presentadas después de someter a periodo de alegación y estudio de dichos escritos de alegaciones el listado provisional.

La resolución definitiva que se propone para aprobación incluye la línea A, para edificios de viviendas plurifamiliares que carecen de ascensores y que tendrá 27 beneficiarios que recibirán una subvención del IMV de 1.272.327,67 euros; la línea B destinada a organizaciones sin ánimo de lucro, por importe subvencionado por el IMV de 26.080,34 euros; y la línea C para edificios de viviendas plurifamiliares que ya tienen ascensores, también con un único beneficiario y por importe de 25.000 euros subvencionados por el IMV.

En total, se acometerán acciones por importe de 2.271.883,41 euros, entre las subvenciones municipales y la aportación vecinal. Con esta tercera convocatoria de subvenciones a la Rehabilitación para la Implantación de Ascensores, se consigue alcanzar las 173 actuaciones aprobadas desde 2016, que han aumentado la calidad de vida de cerca de 3.000 familias malagueñas, generando más de 13 millones de euros de inversión y más de 240 puestos de trabajo.

El parque de viviendas en la ciudad de Málaga presenta inmuebles con evidentes carencias de accesibilidad para sus habitantes. Se trata de edificios construidos en su mayor parte en los años sesenta y setenta del siglo pasado y que no poseen elementos mecánicos para salvar los desniveles de la edificación.

Son bloques de viviendas de más de tres plantas que no disponen de ascensores y cuyos inquilinos, que son fundamentalmente personas de avanzada edad o con movilidad reducida, no pueden llevar una vida independiente y autónoma como el resto de la población al no poder salir, en muchos casos, de sus propios hogares debido a las barreras arquitectónicas que se encuentran en sus respectivas comunidades de propietarios.

Facilitar la capacidad de acceder físicamente a sus viviendas a las personas con movilidad reducida es una exigencia social y debe encontrar la respuesta adecuada por parte de las administraciones, que han de encargarse de aplicar y hacer útiles las leyes promulgadas a tales fines, incluidas las relativas a la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras.

Además, estas convocatorias de subvenciones para la mejora de los edificios de viviendas y organizaciones sin ánimo de lucro no sólo logran mejorar la accesibilidad a dichos edificios y aumentar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, sino que supone una inyección de inversión que genera más de 18 puestos de empleo por cada millón de euros que se invierte.