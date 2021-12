El PPCV convoca interparlamentaria al gener per a coordinar l'acció política en tots els àmbits

Aquesta trobada suposarà l'inici del nou curs polític i servirà per a fixar i coordinar les seues polítiques en tots els àmbits institucionals, tant de la Comunitat Valenciana com a nivell nacional.

"Les grans necessitats del nostre territori han de ser l'objectiu essencial de l'acció política. El PPCV va a marcar l'agenda valenciana, perquè hi ha qüestions que no poden esperar ni un minut més", defèn el president del PPCV, Carlos Mazón, en un comunicat.

Mazón insisteix que "cal acabar amb el menyspreu a la Comunitat Valenciana: Hem de ser més forts per a alçar la veu i posar a la Comunitat en el lloc que li correspon, ja que no ho estan fent ni Ximo Puig ni Pedro Sánchez".

Per a açò, l'objectiu és conjuminar esforços i "remar en la mateixa direcció, tant a nivell municipal com a autonòmic i nacional, per a centrar el missatge i treballar de manera coordinada".

"El pròxim any serà un període clau en qüestions com el model de finançament, la pujada de la càrrega impositiva per part del govern, les dificultats per a arribar a final de mes de milions de valencians, la pobresa energètica, la falta de llibertat i tantes altres qüestions davant les quals el PPCV ha de proposar una resposta i ser l'alternativa a tanta ineficàcia en la gestió i incapacitat per a traure el país endavant".

En aquesta trobada participaran els diputats i senadors nacionals, els diputats autonòmics i els provincials. "Tenim clar el projecte que volem per a la Comunitat -assegura Mazón-. El nostre territori no pot perdre competitivitat. Volem una terra de prosperitat en la qual l'infern fiscal al qual ens té sotmès aquest tripartit d'esquerra no minve les possibilitats d'inversió, creixement i creació d'ocupació que necessitem".

En definitiva, en la interparlamentaria es pretenen consolidar les bases dels "grans reptes" que té el PPCV, amb vista a "començar a elaborar el que serà el programa electoral amb el qual el partit es presentarà a les eleccions autonòmiques i municipals".

"Treballant units i de manera coordinada anem a defendre millor els interessos de la Comunitat Valenciana. No podem deixar passar ni un minut més, cada dia és essencial perquè el nostre territori seguisca sent una comunitat pròspera", reitera Mazón.