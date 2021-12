La Policia Local de València denuncia a 100 patinets diaris amb sancions de 60 a 1.000 euros en deu dies

Durant la campanya, que s'ha dut a terme en tota la ciutat, amb la participació tant de les unitats centralitzades com de les diferents Unitats de Districte, s'han controlat fins a 5.780 patinets, entre els quals ha imposat 1.131 sancions.

Per al regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano a l'Ajuntament de València, Aarón Cano, "les dades demostren que no ens equivocàvem amb la necessitat de realitzar aquesta campanya". A més, "aquests patinets els usen sobretot gent jove sense formació en seguretat vial, que no tenen permís de conduir i tenen una baixa percepció del risc", ha argumentat.

Segons Cano, s'ha produït una "eclosió" de l'ús del patinet elèctric, especialment entre persones d'entre 16 i 30 anys. El 38% dels qui se situen en aquesta franja d'edat es desplacen en patinet i el 46% amb bicicleta, "la qual cosa ha provocat un canvi de paradigma absolut en la mobilitat de la ciutat de València", ha ressaltat.

No obstant açò, aquesta eclosió de l'ús del patinet i la falta de formació vial de molts usuaris ha provocat que el nombre d'accidents d'aquests vehicles a la ciutat de València haja augmentat de manera exponencial en els últims anys, passant de 4 accidents l'any 2017 a 540 en 2021.

El regidor ha justificat l'augment d'aquests accidents "per l'ús intensiu d'aquest tipus de mobilitat, que permet desplaçar-se per la ciutat a un cost molt baix".

El responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana ha definit la mobilitat com "un dret que a més cohesiona la societat i permet a les persones accedir a determinats àmbits laborals i socials" i ha garantit que l'administració seguirà treballant per "una mobilitat sostenible i segura", que a més de respectar el medi ambient, protegisca sobretot al vianant, i també al conductor.

1.131 SANCIONS

De les 1.131 sancions destaquen les 400 (prop del 30%) motivades per l'ús d'auriculars o telèfons mòbils, les 251 per circular per la vorera, les 145 per circular sense casc o les 109 per circular pel carril bus.

També s'han posat, entre unes altres, 32 per portar a més d'una persona, 35 per circular per carrers per als vianants, 19 per no respectar els semàfors, 21 per excés de velocitat o 13 per tindre el seu conductor menys de 16 anys.

Els agents han denunciat set conductors o conductores per circular sota l'efecte d'alcohol o drogues i a tres per negar-se a sotmetre's a les proves de detecció d'aquestes substàncies. Les denúncies van des dels 60 euros per no portar timbre als 1.000 euros que suposa la negativa a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol o drogues.

Per al regidor aquestes dades demostren "la necessitat que existia de realitzar aquesta campanya i de seguir realitzant-les en el futur, però a més l'important que serà en el futur fer campanyes d'educació i sensibilització sobre els nous tipus de mobilitat".

Aarón Cano han recordat que aquests VMP "ja no es troben en un buit legal com ocorria fa anys, ara existeix una normativa clara a nivell estatal i municipal que els regula i que tots hem de conéixer", i ha afirmat que "l'objectiu d'aquesta campanya no és la sanció, l'objectiu és protegir als vianants i als propis conductors".

A més, el regidor ha reivindicat que tant l'ús de casc com el tindre un segur hauria de ser "obligatori" per a aquest tipus de vehicles. "És un element necessari per a protegir al vianant i al conductor", ha asseverat.

RADAR PISTOLA

Per a seguir amb aquest tipus de campanyes de control i conscienciació, el regidor de Protecció Ciutadana ha assenyalat que l'Ajuntament ha adquirit un radar pistola amb un programari d'última generació que permet detectar amb precisió quina patinet aquest incomplint les normes de velocitat. Una vegada les forces policials avaluen les seues necessitats si es requerixen més es compraran més, ha assegurat Cano.