IU critica que el Ayuntamiento se "salte a la torera" la accesibilidad universal en las obras de Bellavista

Allí han podido comprobar los problemas que han causado dichas obras y cómo en las actuaciones que se han desarrollado "no se han cumplido las normas de accesibilidad universal", destaca la formación en un comunicado.

Rojas ha agradecido a 'Eliminando Barreras' el trabajo que desarrolla, "que hace lo que debería hacer la propia Gerencia de Urbanismo: vigilar que en las obras se cumplan las normas y garantizar que el derecho a la accesibilidad universal sea una realidad".

"Lamentamos que, después de tantos años pidiendo la reurbanización de estas calles de Bellavista, cuando se hace, se hace mal", ha añadido el concejal, al tiempo que ha criticado los "incumplimientos el ancho de las aceras de la mayoría de los tramos, que, una vez concluidas las obras, oscilará entre 95cm y 72cm, llegando algunas zonas a medir únicamente 55 cm, cuando la normativa establece un ancho mínimo de 150 cm en zonas urbanas consolidadas".

"Se incumple los espacios necesarios delante de las puertas de acceso, ya que debe existir un espacio libre de 1,20 m de diámetro, siendo esa medida la necesaria para poder salir y hacer las maniobras para cerrar la puerta y tomar la acera para sillas de ruedas; maniobras que serán imposibles de hacer en las nuevas acera al medir menos de 1 m, en el mejor de los casos", ha añadido Rojas.

En opinión del portavoz de la formación de izquierda, "hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, que necesiten de sillas de ruedas, andadores u otro tipo de ayuda, pero también de carritos de bebés, personas mayores con carros de la compra, y en definitiva, una gran parte de la población que ve cómo se les dificulta el tránsito por sus calles, algo absolutamente inadmisible".

SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Por otra parte, el portavoz municipal ha criticado, además, que en la propia ejecución de las obras que se están realizando "también se ha incumplido la normativa ya que no se han cumplido las mínimas garantías de seguridad laboral"; "se incumple la señalización durante las obras y no se ha garantizado el acceso a los vecinos a sus casas de forma segura".

"Uno no sabe si detrás de esta obra estaba la Gerencia de Urbanismo o Pepe Gotera y Otilio" ha ironizado Rojas. Por todo ello, Daniel González Rojas ha exigido al Gobierno local que esto no vuelva a ocurrir y que la "supuesta" Oficina de la Accesibilidad "realice realmente su trabajo y vigile el cumplimiento de las normas en materia de accesibilidad universal".

"La Administración no puede venir a exigir el cumplimiento de la Ley, si ella misma quien se la salta a la torera". En alusión al actual delegado de Área de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz , ha manifestado que "esperamos que cuando sea alcalde sea más sensible a los temas de accesibilidad que cuando ha sido delegado de Urbanismo, porque deja a sus espaldas múltiples incumplimientos en esta materia en las propias obras del Ayuntamiento, por no hablar de la falta de control de las obras privadas".