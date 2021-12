Diputación.- Finaliza el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior y Súper Senior de Golf

"El desenlace ha puesto de manifiesto que el golf, a veces, es cruel", ha relatado Diputación de Almería en un comunicado, que ha continuado que esta ha sido una de esas ocasiones, bien plasmado en categoría Senior.

Según ha narrado la Institución Provincial, Carlos Balmaseda y Víctor Casado compartían partido, resultado y liderato ambos en el green del 18. Todo hacía suponer que sería necesario un desempate para decidir el título, pero en ese preciso momento el destino juega una de las suyas y Casado falla su corto putt de par, rezagándose a un golpe de Balmaseda.

Cruel momento para un enorme Víctor Casado, que jugó un gran golf durante todo el torneo y que sufrió "mi pesadilla de siempre. Nunca he jugado bien sobre el green y hoy he vuelto a rozar el hoyo en el 15, en el 16, en el 17. Y ahora fallo en el 18. Lo de siempre", manifestaba manteniendo una compostura casi heroica después del varapalo. Víctor Casado había sumado cuatro birdies del 9 al 14 para ponerse al par del torneo, el mejor resultado final.

Así, ha seguido contando que, por su parte, Carlos Balmaseda, debutante en la categoría, ganaba su segundo Campeonato de España de Profesionales (el primero, el Absoluto en 2007) y no podía ocultar su enorme felicidad "aunque lo siento una barbaridad por Víctor, que ha jugado un gran golf y merecía al menos haber llegado al play-off".

Su gesto caballeroso no impidió una desbordante alegría porque "me hace una ilusión tremenda haber ganado. He ido logrando algunas cosillas senior, pero ganar el Campeonato de España y con los jugadores que hay aquí, me dan un plus". Carlos Balmaseda salió compartiendo el tercer puesto, con +3, pero se puso +5 en el 6.

Sin embargo, el madrileño es un jugador que afronta los mayores retos y del 9 al 11 sumó tres birdies consecutivos antes de que un eagle en el 14 le diera alas. "Me dije que todavía tenía opciones y conseguí un birdie decisivo en el 17", señalaría luego el nuevo campeón.

Diputación sigue narrando, pero cuando estas emociones se estaban viviendo en el último green, el torneo todavía no estaba acabado. En el último partido llegaba José Manuel Carriles, líder al iniciarse la jornada, que se había dejado dos bogeys por el camino y estaba a un golpe de Balmaseda.

Carriles conocía su desventaja desde el 16, pero el día más brillante de sol y más amable de viento fue su peor aliado y no logró concretar ni un solo birdie a lo largo de los 18 hoyos. Pesada losa para quien aspiraba a ganar y superar los dos subcampeonatos conseguidos en este mismo torneo en las ediciones de 2016 y 2018, pero el cántabro no pudo levantarla a pesar de contar con ocasiones de hacerlo, incluso en el mismo 18, terminando igualado con Víctor Casado en el segundo puesto por tercera vez en su caso.

A continuación terminaron Santiago Luna (par hoy) y Carlos Suneson (-1), ambos a dos golpes del campeón, mientras que Luis Claverie (par), tercero al iniciarse la final, finalizó sexto a tres golpes, un final apasionante que se presumía lo que fue realmente, un vibrante colofón del que nadie salió indemne en Almerimar, con mención especial para el único hoyo en uno del torneo, conseguido por Gonzalo Ruiz de la Torre en el hoyo 12 con un hierro 7.

JUAN QUIRÓS DOMINA LA CATEGORÍA SÚPER SENIOR

Diputación ha continuado su narración con Juan Quirós se confirmó como el mejor en la categoría de mayores de 65 años, en la que ha debutado este año. El gaditano tuvo un comienzo dubitativo en la ronda final, que afrontó con 7 golpes de ventaja, pero dos bogeys consecutivos hicieron crecer la emoción al sumarse a los tres birdies en cuatro hoyos que rubricada al tiempo Manuel Piñero.

No obstante, pronto las aguas volvieron a su cauce. "Cuando mi juego empezó a salir no tuve ninguna duda y me sentí muy cómodo en el campo", resumía Quirós, quien sumó otros cuatro birdies para totalizar 71 golpes y acabar como único jugador por debajo del par en las dos categorías.

Manuel Piñero ya no fue capaz de conseguir un nuevo birdie y se cruzó con cuatro bogeys por el camino para sumar 74 golpes y finalizar tercero. "Estoy contento y no me puedo exigir más", afirmaría el bicampeón mundial, que asegura haber disfrutado de la semana.

Así, ha continuado que José Manuel Salgado, empatado con Piñero en el segundo puesto al inicio de la final y ganador de esta categoría en las dos ediciones anteriores, terminó en la misma posición después de una tarjeta al par tras superar un mal inicio, con tres birdies que le pusieron al par del día en los primeros nueve. Luego, dos birdies consecutivos más, hicieron pasar la estrella fugaz de la esperanza de dar guerra al líder, pero no pudo ser y acabó su vuelta con dos nuevos bogeys.

Juan Quirós estrena de esta manera su palmarés en la categoría Súper Senior después de dos victorias logradas en la categoría Senior, en 2009 y en 2011.

La Institución Provincial ha concluido que este Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería a través del destino 'Costa de Almería'. Además, apoyan la celebración del torneo la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, Golf Almerimar y el Ayuntamiento de El Ejido.