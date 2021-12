Cvirus.- Les residències de majors valencianes compleixen set setmanes sense morts per covid

No, obstant sí s'ha produït un decés en residències de diversitat funcional en la setmana del 6 al 12 de desembre. En el mateix període, s'han detectat 29 casos en els centres residencials, dels quals quatre han sigut en centres de persones majors i 25 en centres per a persones amb discapacitat.

Sobre aquest tema, Aerte ha destacat que aquestes dades confirmen la tendència dels últims tres mesos, en els quals s'han produït sis defuncions en centres residencials de majors, i, per tant, "l'eficàcia de la vacunació en la protecció de les persones més vulnerables". Per açò, reclamen un protocol específic per a protegir a les persones residents en un context d'alerta molt elevat.

Al mateix temps, sol·liciten "la màxima col·laboració" de les famílies per a "evitar els espais d'alt risc com les celebracions familiars, en espais tancats, amb menjar i sense mesures de protecció". "Sabem que demanem un esforç molt gran, però creiem que hem de mantindre la situació tan estable que tenen els centres actualment", han apuntat.