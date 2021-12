El Consell finança amb més d'un milió d'euros 16 projectes d'investigació contra els efectes de la covid-19

Aquesta quantia se suma a un primer paquet de projectes que les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital van impulsar per a desenvolupar projectes de R+D+i destinats a mitigar o previndre efectes estructurals negatius derivats de la pandèmia, amb el que ascendeixen a un total de 5,2 milions invertits en projectes d'investigació científica contra les conseqüències del coronavirus, segons ha informat la Generalitat.

L'import global d'aquestes subvencions ha sigut obtingut per donacions de la ciutadania i aquests projectes han sigut seleccionats de manera competitiva entre més de 100 expressions d'interés.

Dels 16 projectes d'investigació finançats, quatre pertanyen a la Universitat d'Alacant, que rep 264.786,84 euros; li segueix la Universitat Politècnica de València amb tres projectes finançats amb 238.979,47 euros i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, amb dos projectes finançats per un import de 184.556 euros; la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló també reben subvencions per a desenvolupar un projecte cadascuna d'elles, per import de 39.420 euros i de 91.000 euros.

Per la seua banda, altres centres d'investigació de la Comunitat Valenciana també han rebut subvencions per a desenvolupar projectes d'investigació contra la covid. És el cas de CSIC, amb dos projectes, i l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana i la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari la Fe de la Comunitat Valenciana, amb un projecte finançat cadascun.

Els projectes finançats es destinaran a la consecució d'objectius com el disseny i fabricació d'antivirals, desenvolupament de programari de gestió i seguiment de pacients covid, desenvolupament de compostos antiinflamatorios, implementació de sensors per a la detecció de virus, anàlisi de gènere de la pandèmia o sistemes de diagnòstic ràpid basats en tecnologies, entre uns altres.

Les subvencions es destinaran a cobrir, de forma unívoca, les despeses relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagen sigut concedides, entenent-se conceptes com a despeses de material, subministrament, equipament, formació, personal, desplaçaments o difusió dels projectes.