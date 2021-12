Baldoví exigeix que el rei emèrit "done la cara" i PSOE i Podem faciliten la compareixença de Bárbara Rey en el Senat

"Menys paraules i més fets", ha exigit a PSOE i Unides Podem sobre la petició de compareixença de l'actriu registrada per Compromís

Baldoví, en una entrevista amb Europa Press, ha posat l'accent que un monarca no pot "fugir, amagar-se i no donar explicacions de per què tenia tants diners fora, cobrava comissions i va defraudar a Hisenda", per la qual cosa ha exigit que s'òbriga una comissió d'investigació centrada en Juan Carlos I.

Sobre l'actriu, ha titlat d'"absolutament inacceptable" en un país democràtic que suposadament se li pagara amb fons reservats perquè "no difonguera determinades activitats, per dir-ho de manera amable, de l'emèrit". "Llum i taquígrafs", ha urgit.

No obstant açò, Baldoví ha reconegut que no s'imagina que finalment comparega Bárbara Rey en la cambra alta perquè "hi ha determinats partits, PP, Ciutadans, Vox i el PSOE, que sistemàticament boicotegen qualsevol possibilitat que els ciutadans puguen tindre informació clara".

I ha emfatitzat: "L'Estat, el Govern i el rei emèrit tenen un deute amb el poble espanyol perquè sapiem què s'ha fet amb l'ús d'eixos fons reservats a una actriu perquè tinguera la boca tancada".