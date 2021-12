Un mural fet per persones majors plasma al Cabanyal la "idiosincràsia" del barri i la seua "història de supervivència"

20M EP

NOTICIA

Un nou mural de 15 metres de llarg plasma des d'aquest divendres en el Cabanyal les "fites més importants i significatius" del barri des de la perspectiva dels propis veïns i veïnes més majors de la zona, com el seu naixement i creació "amb la seua pròpia idiosincràsia", el seu desenvolupament des dels anys 30 als anys 80, les lluites veïnals per "protegir la seua identitat", les accions engegades per "reparar-lo i protegir-lo" i altres experiències i consells.