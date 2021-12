La Fiscalía rebaja a entre 12,5 y 7,5 años de cárcel las penas pedidas para los acusados por el caso del narcosubmarino

Durante la última jornada del juicio, que ha acogido la Audiencia Provincial de Pontevedra y que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha reducido las penas solicitadas, que inicialmente había situado en 13 años y medio de prisión para cada uno de los procesados.

En concreto, ha pedido que se condene a los siete acusados por un delito contra la salud pública, concurriendo el subtipo agravado de extrema gravedad en atención a la cantidad de la droga, pero ha descartado achacarles un delito de pertenencia a organización criminal al entender que no eran los poseedores de la cocaína interceptada ni los organizadores de su traslado.

Así, ha reclamado una pena de 12 años y medio de cárcel para el vigués Agustín A.M., que admitió los hechos y que el propio fiscal considera que ejerció como patrón del semisumergible. También ha demandado penas de 12 años de prisión para cada uno de los otros dos tripulantes, Luis Tomás B. M. y Pedro Roberto D. M., ambos de origen ecuatoriano y quienes también reconocieron los hechos por los que fueron juzgados.

Adicionalmente, ha pedido que Iago S.P., al que acusa de haber organizado el dispositivo en tierra para esperar la droga, y Rodrigo H.M., quien reconoció que el primero le ofreció participar en una "descarga", sean condenados a nueve años y medio de prisión cada uno. También ha solicitado penas de ocho años y siete años y medio de cárcel para el padre de Iago S.P., Enrique Carlos, y Yago R.R., que considera que realizaron gestiones para la facilitar la recogida de la droga.

DEFENSAS

Por su parte, la defensa de Agustín A.M., quien ha pedido "disculpas" al tribunal y su familia por los hechos, ha solicitado que su condena oscile entre seis y siete años y medio de prisión.

El letrado de Luis Tomás B. M. ha solicitado que la pena de cárcel para su cliente se sitúe entre seis y nueve años y que se interese la sustitución de parte de la misma por la exclusión del país, mientras el de Pedro Roberto D. M., ha interesado que no se realicen diferencias entre otros acusados y este. Además, en su alegato, ambos procesados han insistido en que aceptaron participar en la travesía por "necesidades económicas".

La defensa de Iago S.P. ha incidido en que su cliente desconocía la existencia del semisumergible y ha asegurado que su participación no era indispensable para la recogida de la droga, ya que Agustín A.M. "pidió ayuda a cinco personas". Por ello, ha reclamado su libre absolución o que sea condenado a un año y medio de cárcel por un delito de robo en grado de tentativa al recordar que en un mensaje con su padre hizo alusión a "robar cinco paquetes" de droga, lo que finalmente no se llevó a cabo dada la operación policial.

Finalmente, los abogados de Enrique Carlos S. y Yago R.R., que ha asegurado que "el peor error de su vida fue viajar a Galicia" en los días anteriores a la operación que permitió interceptar el batiscafo, han pedido la libre absolución de estos. El letrado de Rodrigo H.M. también ha interesadado la absolución de su cliente al poner en valor su colaboración durante la investigación.