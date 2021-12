À Punt tornarà a emetre misses en 2022

Les retransmissions de l'ofici catòlic els diumenges es van iniciar en la televisió pública valenciana es van iniciar a partir del confinament al març de 2020. Aleshores, el Consell Rector va acordar que s'emetrien fins que es mantingueren les restriccions d'aforament en les esglésies, recorda la corporació autonòmica.

El passat octubre es van alçar les restriccions i, com s'havia acordat, es van donar per finalitzades les retransmissions de les misses. No obstant açò, aquest dijous el consell rector ha tingut en compte l'informe del Consell de la Ciutadania com les peticions que ha rebut en relació a la continuïtat de la retransmissions dels oficis religiosos.

D'altra banda, la presidenta del consell ciutadà, Julia Sevilla, ha presentat l'informe sobre els continguts del primer semestre de 2021 en À Punt Mèdia i ha destacat que les restriccions no han impedit que aquest òrgan haja treballat en la línia de "consolidar la seua posició dins de l'organigrama" de l'ens.

Com a eixos fonamentals, aquest informe inclou la col·laboració amb la direcció general per a la creació d'un projecte formatiu sobre diversitat i inclusió dirigit al personal, el dret d'accés als mitjans de comunicació públics valencians i l'articulació amb el consell d'Informatius d'À Punt d'un sistema de col·laboració i intercanvi d'informació per a millorar el servici.