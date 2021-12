UP rebaixa la seua proposta d'augment de pressupost d'À Punt per a compatibilitzar-la amb la de PSPV-Compromís

Per tant, UP defensarà els 12 milions que demanen els seus socis per a fomentar el sector audiovisual -no directament al pressupost d'À Punt- en considerar que és un objectiu compartit en el govern del Botànic. Sí manté la seua esmena en solitari, encara que la rebaixa de 17 a cinc milions, per a incrementar els diners destinats al personal de la radiotelevisió pública valenciana.

Es tracta d'una decisió adoptada un dia després de no prosperar les dos esmenes en la comissió de Pressupostos de Les Corts, a una setmana del debat final i l'aprovació dels comptes autonòmics en ple.

En concret, els cinc milions que demana es destinarien íntegrament a l'ampliació de la plantilla pròpia de la corporació, amb l'objectiu d'arribar al mínim del 0,3% del pressupost de la Generalitat para À Punt que estableix la llei audiovisual.

Amb tot, UP-Esquerra Unida recorda que, dels 17 milions que reclamava, 12 volia destinar-los al foment de l'audiovisual valencià (contractació de continguts de ficció, entreteniment, doblatge, subtitulació..) i els altres cinc a incrementar el personal de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la Societat Anònima (SAMC), les dos entitats d'À Punt.

Aquests cinc milions, al seu juí, servirien per a incrementar el salari dels treballadors en un 2% i així equiparar-los a la resta de funcionaris, a més de per a augmentar la plantilla i "poder comptar amb un servici de televisió pública de qualitat i amb recursos suficients".

"El major valor de la nostra radiotelevisió és, precisament, la gent i els treballadors que la fan possible. Dotar de recursos a la plantilla es tradueix en un bon servici comunicatiu i informatiu; veraç, públic i de qualitat", emfatitza en un comunicat Estefania Blanes com a portaveu adjunta: "Els mitjans de comunicació públics han d'oferir un servici informatiu veraç, lliure i independent, i açò només s'aconsegueix amb recursos i un finançament digne".

Unides Podem entén que així quedarien coberts totes les despeses necessàries per a aconseguir els mínims legals pressupostaris, per la qual cosa demana el suport de PSPV i Compromís per a "apostar pel sector audiovisual valencià com a motor econòmic, cultural i lingüístic". També per a "donar suport a la plantilla de la corporació, imprescindible per a oferir un bon servici comunicatiu".

En aquesta línia, recorda que fa unes setmanes va arribar a un acord amb els seus socis perquè la Generalitat assumira el deute d'À Punt generada pel canvi de criteri del Ministeri d'Hisenda sobre l'IVA.