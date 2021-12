Cvirus.- Galiana sobre els actes de Nadal a València: "Si calguera suspendre alguna cosa, ho faríem sense cap problema"

Galiana s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit al costat de l'edil de Gestió de Gestió de Recursos, Llüisa Notario, per a parlar de la rehabilitació de la Casa de las Rocas, preguntat per si l'Ajuntament preveu o tem que es puguen suspendre algunes activitats organitzades per a Nadal davant l'augment de contagis de Covid-19.

"De moment estem previnguts, evidentment", ha assenyalat el responsable municipal, que ha apuntat que s'està pendent de les dades sanitàries cada dia i en contacte amb les autoritats sanitàries. Ha destacat que seran aquest les que indiquen "què es pot i què no es pot celebrar".

Carlos Galiana ha comentat que es tracta d'actes que s'ha de programar "amb molt temps d'antelació" i ha apuntat que ja s'han anunciat "totes les activitats". Igualment, ha recordat que es va decidir suspendre la celebració de les campanades de cap d'any a la plaça de l'Ajuntament i tancar aquest recinte en Nit de cap d'any, així com suspendre la carrera de Sant Silvestre.

"Estem, evidentment, sempre en contacte amb les autoritats sanitàries i seran les que ens indiquen què es pot i què no es pot celebrar. Si calguera suspendre alguna cosa ho faríem sense cap tipus de problemes. Estem llegint al dia les dades sanitàries", ha exposat.

D'altra banda, preguntat per la celebració de les 'mascletaes' a la plaça de l'Ajuntament durant les Falles de 2022 i per si es preveu limitar aforaments, controlar l'accés o traslladar-les als barris com es va fer en les festes de 2021 degut també al coronavirus, Carlos Galiana ha reiterat que s'actuarà atenent a la situació sanitària i al que establisquen les autoritats sanitàries.

"Si hem de fer algun canvi, estarem sempre al que marquen les autoritats sanitàries", ha afirmat. "Nosaltres programem en la plaça -de l'Ajuntament-, si les autoritats sanitàries decideixen que hem de controlar l'aforament de la plaça o fer altres coses, farem el que ens indiquen", ha agregat.

No obstant açò, el també president de la Junta Central Fallera (JCF) ha manifestat que "caldrà veure com estem al març" pel que fa a l'evolució de la pandèmia.

"PROGRAMA DE MÀXIMS"

Quant al calendari previst per a les pròximes festes falleres, Galiana ha comentat que qüestions com els horaris de l'ofrena, de la 'cremà' o altres actes fallers s'han d'aprovar perquè les comissions falleres poden planificar les seues activitats amb temps.

El titular de la JCF ha apuntat que s'ha plantejat "un programa de màxims" i ha assenyalat que quan passen les festes nadalenques es convocarà "una reunió de la taula de seguiment per a analitzar el que ha sigut el Nadal i veure com poden ser les Falles de 2022".

Galiana ha ressaltat que es té l'experiència de les Falles de 2021 celebrades el passat mes de setembre, ajornades de març a eixa data per la Covid-19, i ha assegurat que el món faller es va comportar "d'una manera excel·lent", atenent a "tota la normativa sanitària".