Igualtat crea un servici d'informació i atenció especialitzada per a persones migrants i refugiades

Així ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha indicat que aquest servici, que portarà el nom d'Atlas, comptarà amb tres oficines situades a València, Alacant i Castelló, a les quals s'accedirà directament per mitjans telefònics i telemàtics, o mitjançant derivació des d'altres recursos.

Oltra ha destacat que aquest servici, que s'engega a través del concert social, suposa complir l'establit en l'Estratègia Valenciana de Migracions, que té entre els seus objectius "garantir l'accés normalitzat als servicis i prestacions públiques i facilitar l'acolliment de les persones migrants, així com aquelles accions de mediació que siguen necessàries".

"La Comunitat Valenciana s'ha definit sempre com un poble d'acolliment, on les persones migrants són benvingudes", ha afirmat la vicepresidenta, qui ha afegit que aquesta acollida ha d'anar acompanyada d'instruments que faciliten la inclusió d'aquestes persones i l'accés a tots els servicis i recursos que l'afavoreixen.

Les oficines Atlas atendran a aquelles persones migrants que arriben derivades tant des de les entitats del tercer sector especialitzades, com des de les administracions públiques, especialment a través de l'atenció primària dels servicis socials municipals, i específicament de les oficines d'atenció a persones migrants de la xarxa Pangea.

Oltra ha incidit que, com ocorre en tots els recursos que es gestionen des del seu departament, "la persona sempre se situa en el centre, de manera que l'atenció que s'oferisca s'adaptarà a les seues necessitats, podent ser merament informativa o realitzant una intervenció directa".

El servici, a més de facilitar informació bàsica sobre els recursos públics i socials existents i derivar a les persones a aquells més adequats per a l'atenció de les seues necessitats específiques, també s'ha dissenyat per a oferir informació i assessorament jurídic especialitzat a les persones professionals que atenen directament a les persones migrants i refugiades sobre els tràmits administratius relacionats amb els procediments de nacionalitat, estrangeria i asil.

MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Així mateix, té entre les seues funcions prestar tasques de mediació intercultural especialitzada, i realitzar aquelles traduccions que siguen necessàries per a l'atenció a les persones usuàries o a l'equip professional d'atenció primària dels servicis socials municipals, i específicament de les oficines Pangea.

La recollida de les dades d'atencions, amb finalitats estadístiques públics, i l'elaboració de materials didàctics o formatius en relació amb la informació bàsica i atenció especialitzada a les persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional, són unes altres de les prestacions incloses en el servici.

Respecte als equips d'atenció estaran formats per persones graduades en Dret, Psicologia, Treball Social o Educació Social, i comptaran amb competència lingüística suficient, segons l'oficina, en francés, anglés, àrab i rus per a garantir l'adequada atenció a les persones migrants que no puguen expressar-se en els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.