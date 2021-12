L'augment de pressupost d'À Punt segueix en l'aire en no prosperar les esmenes de PSPV-Compromís i UP

Després de no aconseguir majoria en la comissió de Pressupostos, les dos propostes queden 'vives' per al debat final de la setmana vinent, fins que el dimecres 22 s'aproven els comptes autonòmics de 2022.

En concret, UP proposa en la seua esmena incrementar el pressupost de la radiotelevisió pública valenciana en 17 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar així les partides de personal, mentre els seus socis de govern advoquen per destinar 12 milions a les productores que emeten en la cadena per a així revitalitzar el sector audiovisual.

Com a portaveu adjunta d'Unides Podem-Esquerra Unida, Estefania Blanes va assegurar aquest dimarts que hi ha "marge per a negociar fins i tot fins al ple" que s'inicia el dilluns 20. "No ens tanquem a l'acord", va recalcar, per a insistir que el pressupost ha de créixer "no per capritx", sinó per a complir amb el requisit que supose el 0,3% dels comptes de la Generalitat com estableix la llei de creació d'À Punt.

De Compromís, el seu síndic, Fran Ferri, va prometre que continuaran "treballant perquè siga possible" l'augment de pressupost de la corporació, però va defendre que la proposta que van consensuar amb els socialistes era "el punt de trobada entre els socis" per a evitar "posar en risc" al sector.

"Açò no és una subhasta", va abundar per la seua banda Manolo Mata (PSPV) després de la junta de síndics, per la qual cosa va augurar que l'esmena conjunta s'aprovarà i À Punt "enguany estarà molt bé pressupostàriament". I va agregar: "Un no és més d'esquerres que un altre per donar-li un milió més; és qüestió de serietat".