Cvirus.- Ajornat el sopar de Fogueres en Nadal a Alacant al 29 de gener per l'escalada de contagis

La Federació de Fogueres de Sant Joan ha comunicat aquest dimecres que suspèn el sopar de Nadal previst per a aquest dissabte 18 de desembre per l'escalada de contagis provocada per la sisena onada de coronavirus i trasllada l'esdeveniment al pròxim 29 de gener de 2022.