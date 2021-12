Cvirus.- El TSJ denega la suspensió cautelaríssima de la vacunació infantil a la Comunitat Valenciana

Els recursos havien sigut interposats, d'una banda, per l'Associació Liberum i, per una altra, pel pare d'un menor escolaritzat a la Comunitat Valenciana.

En el cas del progenitor, el recurs es dirigia contra la decisió de la Generalitat Valenciana de recaptar en 24 hores l'autorització de les famílies dels menors de 12 anys perquè foren vacunats contra el coronavirus en considerar que "infringeix el dret a la intimitat, el dret a la protecció de dades, el dret a la protecció de la salut i el dret a la vida la tutela de la qual es postula a través del procés".

En l'acte, els magistrats afirmen, quant a la ponderació dels interessos en conflicte, que "és indubtable l'interés de l'Administració que despleguen efectes les seues resolucions amb pluralitat de destinataris adoptades en relació amb la pandèmia que encara patim".

De fet, apunten, la fulla informativa i la instrucció inicialment és "d'acord amb les mesures adoptades en relació amb la pandèmia, sense que amb elles es vulneren drets fonamentals del recurrent, ni implica cap atac a la llei de protecció de dades dels vacunats, i açò puix que la vacunació és voluntària, i la instrucció estableix cauteles a aquest efecte".

Per açò, conclou la desestimació de la cautelar instada i afig, pel que fa al perjuí irreparable o de difícil reparació que faria possible l'adopció de la mesura, que "tampoc és d'apreciar per aquest Tribunal, doncs tal perjuí només es produiria si la vacunació fora obligatòria, i en aquest cas caldria ponderar-ho amb els interessos generals".

A més, ordena donar audiència a la Generalitat perquè en el termini de tres dies al·legue el que considere per a, posteriorment, dictar l'òrgan judicial un acte sobre l'alçament, manteniment o modificació de la resolució adoptada.

Quant al recurs de l'Associació Liberum, pretenia impugnar la via de fet de la Conselleria de Sanitat per la vacunació infantil del menors de 5 a 11 anys en centres educatius "sense el degut consentiment informat i falta de prescripció mèdica".

L'alt tribunal al·ludeix al fet que l'acord per a la vacunació dels menors "detalla els beneficiaris de la vacunació, preveu reaccions adverses i efectes secundaris i com procedir davantaquesta eventualitat, el lloc de la vacunació (Centres Educatius) i preveu també -aspecte fonamental- que en tot cas l'autorització de pares, mares, tutors legals per a portar-la a efecte, sense que es puga vacunar a falta d'aquesta autorització".

MODEL D'AUTORITZACIÓ

Així mateix, apunta la resolució, existeix un qüestionari d'autorització per a emprar-lo i un model d'autorització, així com un escrit dirigit als directors dels centres educatius.

"En definitiva, en aquest estat procedimental del litigi no pot titlar-se de via de fet el que es ressenya per la part actora com a objecte del recurs, de manera que s'imposa desestimar la mesura cautelaríssima i procedir a donar audiència a la Generalitat perquè al·legue el que considere procedent en el termini de tres dies". Igualment, i tractant-se de procediment de drets fonamentals, ordena que es done trasllat al Ministeri Públic dins del mateix termini.

Cal recordar que el procés d'immunització dels xiquets i xiquetes ha començat aquest mateix dimecres a la Comunitat Valenciana i es preveu vacunar abans de les vacances de Nadal, en una primera fase, a 150.000 alumnes d'Educació Especial i als de 9 a 11 anys.