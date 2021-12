Servicis Socials abona més de 2 milions en ajudes d'emergència al lloguer per a persones vulnerables

La regidora d'aquest departament, Isabel Lozano, ha visitat el Centre Municipal de Servicis Socials (CMSS) de la Malva-rosa on ha mantingut una reunió de treball amb els treballadors i treballadores del centre, i una trobada posterior amb les entitats socials del barri.

Lozano ha explicat que el Consistori ja ha tramitat, en 2021, un total de 4.632 ajudes d'emergència d'habitatge, subministraments i condicionament de la llar, la qual cosa suposa més de 2 milions d'euros abonats a persones que no poden fer front al seu lloguer o a pagar una factura de la llum, gas o aigua, "de manera que estem lluitant contra la pobresa energètica", ha subratllat la delegada.

"Cal recordar que quan el govern de Joan Ribó va arribar a l'Ajuntament de València es va fer una modificació pressupostària que va donar un impuls a aquestes ajudes socials, i així es van poder tramitar més ajudes i cobrim més conceptes, com el cas dels allotjaments alternatius i provisionals en casos de desnonaments per impagament del lloguer, entre uns altres", ha assenyalat l'edil.

Respecte al Centre de Malva-rosa, la seua zona d'actuació compta amb 60.613 habitants, dels quals un 35,8% és vulnerable i constitueix l'11,6% del conjunt de la ciutat de València. Respecte als aspectes demogràfics, hi ha una elevada presència de població gitana. I quant a la població estrangera, la majoria són migrants de l'est d'Europa, sobretot d'origen gitano-romà, i és molt inferior en nombre i representació la població d'altres nacionalitats (principalment de Sud-amèrica, Àsia i del nord d'Àfrica).

Per a donar resposta a aquestes necessitats, actualment el centre social de la Malva-rosa compta amb una plantilla de 23 professionals, entre els quals predominen persones que s'han incorporat en els últims quatre anys al Servei de Benestar Social.

RENDES VALENCIANES D'INCLUSIÓ

Respecte a les Rendes Valencianes d'Inclusió tramitades en el CMSS Malva-rosa, fins ara són 991. En el Programa d'Atenció als menors, on es presta un servici de valoració i intervenció específica, de caràcter integral amb els menors i les seues famílies per circumstàncies que generen la situació de risc o que han justificat l'adopció de mesures de protecció siguen revertides, hi ha un total de 102 casos actius.

El centre també compta amb una psicòloga que dona suport als programes i servicis mitjançant accions d'avaluació psicològica, consell psicològic, psicoeducatiu en situacions relacionades amb l'autonomia funcional, amb la necessitat de protecció o amb la integració relacional.

Aquesta professional assumeix també l'atenció, seguiment i intervenció del servici telefònic d'atenció i protecció per a dones víctimes de violència de gènere, Atenpro. Finalment, respecte a la dependència hi ha 2.333 casos en actiu.

Isabel Lozano s'ha reunit també amb les associacions Brúfol, CAUS Santiago Apóstol, Fundación Secretariado Gitano, Àmbit, Associació de Veïns de la Malva-rosa, Cáritas de Nuestra Señora de Rosario, Espai Obert, parròquia de la Buena Guía, l'associació Nautae i Alanna. Lozano ha posat en valor la tasca de totes les entitats en els barris de l'àmbit de l'atenció social, i s'han reforçat les línies de col·laboració entre les entitats i els servicis socials de Malva-rosa.