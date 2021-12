Aprobado el presupuesto de 2022 de la Diputación, que sube casi un 14%

En concreto, las cuentas contemplan, entre los principales ejes, la rebaja en un 50% del recargo provincial del IAE, la congelación de los sueldos de los políticos, el aumento en un 37,7%, hasta los 97,6 millones de euros, de las subvenciones a ayuntamiento y el incremento de las partidas de todas las áreas, especialmente de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Ciclo Hídrico, Infraestructuras y Cultura.

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, y el de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, han destacado en sus intervenciones la "sincera voluntad" de alcanzar un acuerdo con la oposición y así aprovechar otra "oportunidad de oro" para mandar un mensaje "claro y conciso" a la sociedad alicantina de la "capacidad de acuerdo" para aprobar las cuentas.

Asimismo, el 'popular' ha detallado que se han incorporado la mayoría de las propuestas de los grupos: seis de siete de Compromís -90%- por valor de 10 millones y siete de nueve del PSPV -un 80%- por valor de 45'5 millones, "sin cuantificar la DANA, que será de un millón más".

No obstante, Compromís ha justificado su abstención porque no está de acuerdo con muchos aspectos del presupuesto y no se han incluido todas sus propuestas y PSPV ha criticado que se acumulen 83 millones "sin aportar como Fondo de Cooperación Municipal a los ayuntamientos alicantinos".

En su intervención, Dolón ha calificado las cuentas de "equilibradas, solidarias y que buscan el progreso de toda la provincia": "Hemos sido más Diputación que nunca y lo vamos a seguir siendo". Además, ha criticado al PSPV por su voto en contra a unas cuentas que "incluyen" medidas aportadas por los socialistas.

"La diferencia entre este año y el anterior es que Carlos Mazón no era el presidente del PPCV, y ahora sí. Ustedes siguen indicaciones del 'president' Ximo Puig, buscan la confrontación, esa es la diferencia. Por sentido común deberían abstenerse para que sigamos implementando políticas que ayuden a los municipios", ha añadido Dolón.

Por su parte, Gutiérrez ha manifestado su "satisfacción" porque salgan adelante los presupuestos y también su "perplejidad" ante la negativa del PSPV" pese a que "sus propuestas han sido incorporadas".

Así, les ha acusado de "esconderse detrás de las faldas del Fondo de Cooperación", lo que ha considerado "una excusa porque esta ley autonómica está fuera del debate y estamos hablando de los presupuestos de la Diputación". "Dudo que los alicantinos entiendan que el PSPV haya antepuesto la ideología al consenso y los acuerdos, es una irresponsabilidad, máxime en las terribles circunstancias que está atravesando la provincia", ha señalado.

También ha destacado el "esfuerzo inversor" de la provincia, que es del 18% con los presupuestos de 2022, frente al 14% de Castellón y 14,74% de Valencia: "tras la asunción de competencias impropias, Alicante dispone de sólo 150 euros por alicantino frente a los 260 de Castellón y los 208 de Valencia".

OPOSICIÓN

Por su parte, el diputado y portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha explicado que su grupo se abstenía en la aprobación de los presupuestos porque "hay cosas en las que no estamos de acuerdo" y ha mostrado su satisfacción por la inversión de los presupuestos del Consell en la provincia de Alicante.

Asimismo, ha destacado que es "normal" que un gobierno diga que su presupuesto es "bueno" y "maravilloso" porque y ha resaltado que Compromís haya cerrado un "pacto de presupuestos" durante tres años seguidos con partidos como PP y Cs que están en las "antípodas" de su proyecto político.

"Nosotros hemos pensado en nuestra estrategia que es, desde el principio, liderar la fiscalización de la labor de PP y Cs con un diputado de 31, es la misma que en 2019. Hemos pensado más en eso que en que estamos dando alas al líder del PPCV en la Comunitat", ha dicho.

El portavoz del PSPV, Toni Francés, se ha ratificado en la negativa a los presupuestos debido a la negativa de PP y Cs en la institución a sumarse al Fondo de Cooperación Municipal del Consell.

"No es presentable que mientras las diputaciones de Castellón y Valencia triplican sus aportaciones a los ayuntamientos de manera incondicionada, estable y apostando por la autonomía local, la de Alicante siga con el bloqueo. Mazón acumula ya 83 millones de euros sin aportar como Fondo de Cooperación a los ayuntamientos alicantinos", ha agregado.

De esta forma, ha zanjado que "ha habido diálogo, ha habido voluntad de acuerdo por todas las partes, pero eso a veces no es suficiente para llegar a un acuerdo que se plasme en un voto afirmativo, ni tan solo de abstención".

INVERSIONES REMANENTES

De esta forma, a través de los remanentes, se destinarán más de 87 millones de euros para reeditar el Plan +Cerca con 30 millones, al tiempo que los planes +Deporte y +Agua contarán en 2022 con 5 millones extra cada uno. De igual forma, la institución mantiene la colaboración con los ayuntamientos para hacer frente al gasto social derivado de la crisis del Covid-19 con 9,7 millones.

Desde el área de Bienestar Social e Igualdad también se consignarán también 4,9 millones para el Plan de Infraestructuras Sociales, que cuenta ya en el presupuesto ordinario con una línea de 100.000 euros, lo que eleva el total a 5 millones. Otros 835.000 euros se invertirán en el refuerzo de las convocatorias de ayudas a ayuntamientos.

La Diputación también renueva, por tercer año consecutivo, su apoyo a autónomos, pymes y profesionales y volverá a lanzar un plan de ayudas de 9 millones para reactivar la economía de la provincia.

El Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos aportará también 2,5 millones de remanentes al Plan de Cooperación a los Municipios Turísticos. La Diputación engrosará, asimismo, en 800.000 euros la aportación al Patronato Costa Blanca.

Además se invertirán de forma extraordinaria dos millones en subvenciones a ayuntamientos para los fondos Next Generation. Por su parte, el área de Carreteras absorberá 4,3 millones y Medio Ambiente gestionará remanentes por importe de casi 4 millones. Por último, Cultura experimentará un incremento de su presupuesto, de 5,8 millones.