Cvirus.- El PPCV assegura que va celebrar dinar i sopar de Nadal "amb seny" i sense controvèrsies amb 'Gènova'

El mateix divendres, 'Gènova' va enviar una circular als seus presidents a tot Espanya en la qual va aconsellar suspendre els tradicionals sopars nadalencs per la pandèmia, recordant que el país està en nivell alt de risc, una decisió que va rebutjar la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Catalá, a preguntes dels periodistes a Les Corts, ha recalcat que aquesta missiva "no deixa de ser una recomanació i una crida a la responsabilitat" i que en rebre-la van establir "un paràmetre de sentit comú" tant per al dinar com per al sopar.

"Després de consultar-ho amb la direcció del partit, amb criteris de sentit comú i responsabilitat, es poden fer coses com les que vam fer, amb total normalitat", ha defès, a més de recordar que no hi ha "cap tipus de limitació" per a aquestes celebracions per part de les autoritats sanitàries."

És més, la 'popular' ha subratllat que van reduir "voluntàriament" els aforaments, al costat d'altres mesures com establir distància de seguretat entre els comensals, demanar el passaport covid, mesurar la temperatura o evitar que les persones s'alçaren a altres taules".

Per tant, ha sostingut que "és una controvèrsia una mica fictícia" i ha justificat que algunes direccions locals hagen decidit suspendre les seues celebracions, mentre unes altres també "les faran amb aforament reduït i complint les mesures". "Ací no s'ha prohibit a ningú fer res", ha afegit.