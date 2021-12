Nala, Lola i Coco són els noms preferits dels valencians per als seus gossos

Així ho arreplega un estudi de la xarxa Rover.com de cuidadors de mascotes i passejadors de gossos sobre els noms més populars en 2021. L'informe explora les tendències utilitzant les dades de milions de noms de mascotes enviats pels usuaris.

Els valencians continuen sent fidels als noms tradicionals per als seus amics de quatre potes, encara que fruites com Cherry, Mango i Kiwi i dolços com Sugar, 'Chocolate', Oreo i Brownie també són tendència.

Paral·lelament, els dibuixos animats són una font d'inspiració per a posar-li nom un gos. I és que el 34% dels espanyols afirma que la diversió és la clau a l'hora de pensar en un nom per a la seua mascota.

Disney sempre és un clàssic. De fet, el nom de gos 'número u' a la Comunitat enguany és Nala de 'El Rey León' i el tercer Coco, inspirat en la pel·lícula sobre la festa mexicana del Dia dels Morts. Noms típics com Luna i Lola també ocupen les primeres posicions.

DE MICKIE A LENNY

En el conjunt d'Espanya apareixen altres noms inspirats en Disney, com Micky, Mulan i Lilo, que han experimentat una tendència a l'alça. I encara que aquest nom sol ser més popular per als gats, Bagheera de 'El Libro de la Selva' té una tendència a l'alça a Espanya del 976% per a gossos en 2021.

Altres personatges d'animació populars són Bob de 'Bob Esponja' i Jake de 'Hora de Aventuras', al costat de Tom, Scooby, Kitty i Betty, mentre els gossos amb nom de la sèrie 'Patrulla Canina', com Skye, Chase, Rocky i Zuma, també han augmentat a Espanya en 2021.

I després de més de 20 temporades, la popularitat de 'Los Simpson' es trasllada als noms dels gossos. Maggie figura entre els cent noms més populars (número 28) i Lisa, Barney i Lenny, també han entrat en la llista.