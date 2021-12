Alfico defiende su "derecho" a no continuar la colaboración con Experience, que exige suministros para evitar cierres

Alfico, filial de New Balance, ha defendido su "derecho" a no continuar su colaboración con Experience Group, que distribuye sus productos, por una deuda de 6 millones de euros contraída por esta. Mientras, Experience Group ha afirmado que la renovación del acuerdo era tácita y ha alertado de que si la filial de New Balance no mantiene el suministro se producirá un inminente cierre de tiendas.