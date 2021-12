La cadena valenciana d'hamburgueseries The Fitzgerald llança una línia de moda inspirada en la slow fashion

Amb el nom 'The Fitz Apparel', es tracta d'una firma de moda i estil de vida inspirada en la slow fashion que naix "amb la necessitat d'explicar-li al món qui són les persones que formen part de Fitzgerald, com pensen, com actuen, com s'expressen, com viuen i què els agrada".

L'empresa valenciana aposta d'aquesta manera "per un nou mercat en el qual inspirar noves emocions i oferir un valor afegit diferencial, seguint la línia del seu esperit inconformista i revolucionari, trencant amb l'establit i en cerca de nous reptes que els permeten seguir creixent sense límits", expliquen els seus responsables en un comunicat.

La línia de roba presenta peces fabricades amb materials de primera qualitat, confeccionada amb cotó orgànic i amb serigrafies de negres eco Friendly, "complint amb el seu compromís de contribuir a la filosofia slow fashion per a crear peces de llarga durada", destaquen.

Per al disseny de la seua primera col·lecció, The Fitzgerald ha confiat en Pedro Oyarbide, un il·lustrador madrileny establit a València amb gran experiència en marques de primer nivell de gran rellevància nacional i internacional.

Amb un estil propi molt peculiar, i fidel a la tècnica handdrawn, Oyarbide ha desenvolupat dissenys molt creatius i rompedors de samarretes i dessuadores, seguint els colors i el pur estil Fitz, donant visibilitat a alguns de les seues latemotivs més coneguts.

A més, 'The Fitz Apparel' també compta amb productes de decoració, una dels grans senyals d'identitat de cadascun dels seus restaurants.

Així, la marca ha apostat per llançar alguns dels seus productes decoratius més emblemàtics que permeten viure l'autèntica filosofia The Fitz en qualsevol lloc, com els seus gots, safates o les figures de calaveres sempre presents en els seus restaurants.

"The Fitz Apparel ja és una realitat per a tots aquells que comparteixen la nostra forma de veure la vida i els nostres valors. Amb aquest nou projecte seguim avançant amb molta il·lusió, lluitant per aconseguir els nostres somnis i esforçant-nos per donar la millor versió de nosaltres mateixos, que ens ha permès arribar fins a ací", ha comentat Carlos Gelabert, fundador de The Fitzgerald Burger Company.