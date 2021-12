Detingut un home per pegar a la seua filla al carrer i agarrar del coll a la seua dona a casa

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia, agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè acudiren a un carrer d'Alzira on, pel que sembla, hi havia una menor que assegurava que havia sigut agredida pel seu progenitor i que ell s'hauria dirigit cap al domicili familiar per a pegar a la seua mare també.

Els agents es van dirigir al lloc, on van localitzar una menor en un "gran estat de nerviosisme", i van esbrinar que, moments abans, el pare suposadament li havia colpejat amb una corretja per a, a continuació, dirigir-se al domicili familiar per a agredir també la seua dona i mare de la jove.

Davant tals fets, els policies van acudir ràpidament al domicili, on des de la porta es podien escoltar crits i colps. La germana de la jove va obrir, "molt alterada", i van entrar els agents, que van sorprendre a l'home in fraganti mentre agarrava fortament del coll a la seua dona.

Els agents ràpidament van alliberar a la víctima i van reduir al marit. Segons van poder esbrinar, l'home s'havia dirigit al seu domicili amb la intenció d'agredir a la seua altra filla, per la qual cosa la seua dona i mare de les dos xiques es va interposar per a evitar l'agressió, moment en el qual la va agafar pel coll i va ser sorprès per la Policia.

L'home, de 49 anys i nacionalitat marroquina, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, i posat a disposició judicial.