El Consell engegarà una xarxa d'agents de salut per a la inserció laboral de joves amb malaltia mental

Així, ho ha traslladat aquest dilluns durant la trobada digital Europa Press Escuela de Emprendimiento Social a València, moderat per la delegada Elvira Graullera, en el qual han intervingut, a més de Munarriz, la tècnica d'ocupació de Red Sanamente María José Velasco, la presidenta d'ÉS+Salut Mental, Maribel Rodríguez, i el Relacions Institucionals de Janssen, Joaquín García.

Escuela de Emprendimiento Social compleix així a València la seua quarta edició. Les dos primeres es van celebrar a nivell nacional i la tercera en la Regió de Múrcia amb l'objectiu de contribuir a la inclusió laboral de les persones amb malaltia mental greu ja que es calcula que el 84% de les persones amb problema de salut mental no té treball.

Per açò, Munarriz ha destacat que es preveu que aquesta acció tinga "un impacte estratègic" per a aprofitar l'experiència pròpia de persones amb problemes de salut mental i que puguen usar-la com a "suport, acompanyament, com a terapeutes d'altres persones que estan travessant altres moments d'aquests itineraris a voltes tan penosos de la malaltia mental".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquesta és una de les mesures a curt termini que preveu l'estratègia valenciana l'aportació de la qual "més original" ha sigut la creació de la figura del comissionat per al Pla d'Acció per a la Salut Mental, que exerceix, Rafael Tabarés, i que persegueix abordar el problema de forma trasversal des de totes les àrees implicades en l'Administració, no només Sanitat o Servicis Socials, sinó també tindre en compte aspectes com a ocupació, educació o habitatge.

Per a açò, el comissionat preveu convocar a l'octubre una convenció ciutadana sobre Salut Mental, una iniciativa democràtica innovadora en el món, en la qual de forma aleatòria uns 70 ciutadans majors de 15 anys a la Comunitat Valenciana, deliberen sobre com abordar aquests problemes. Posteriorment, aquestes recomanacions es plasmaran en el Pla valencià per a la salut mental, Drogodependències i Conductes addictives, en el qual ja intervindran tots els agents del sector.

Per la seua banda, el Relacions Institucionals de Janssen, Joaquín García ha destacat que l'empresa treballa sobre la base d'un codi de conducta que posa al pacient en el centre del sistema per a ajudar-los en el seu projecte de vida. Així, advoquen per un Model Afectiu Efectiu, que bàsicament es desenvolupa en els pilars de cuidar-curar; donar una gran importància a la dignitat i humanitat; i el treball entorn de l'empatia i la confiança. D'aquesta manera, es tracta d'anar consolidant aquesta xarxa de centres per a poder donar més oportunitats.

Sobre aquest tema, la presidenta d'ÉS+Salud Mental, Maribel Rodríguez, ha felicitat l'engegada d'aquesta xarxa i ha confiat que servisca d'"efecte contagi" per a altres comunitats. De fet, ha destacat que en els seus Centres Especials d'Ocupació (CEE) ja hi ha responsables de grup que són els propis treballadors del centre els que donen suport als nous o als qui tenen recaigudes.

En eixe sentit, ha destacat que l'ocupació és "vital" per a aconseguir la recuperació de les persones afligides d'aquesta malaltia ja que "els permet encarar un projecte de vida, socialitzar i ser ciutadans actius, no passius, no perceptors d'ajudes sinó rebre un sou".

"OCUPACIÓ, VITAL EN LA RECUPERACIÓ"

Per a avançar en aquest objectiu de crear ocupació, ha explicat que el projecte està orientat a associacions de pacients i familiars de persones amb problemes de salut mental que vullguen crear una línia de negoci, així com altres organitzacions sense ànim de lucre, als qui se'ls brinda les ferramentes necessàries perquè tinguen "èxit" com ajudar-los a elaborar un pla de viabilitat, una memòria d'activitat, així com a prestar la formació als treballadors que requereix cada lloc.

En eixe sentit, la tècnica d'ocupació de Red Sanamente María José Velasco ha explicat que s'havien quedat "obsolets" i necessitaven escometre noves línies per a seguir complint el seu objectiu d'aconseguir la independència i l'autonomia de les persones amb salut mental a través del treball. L'escola els va proporcionar l'orientació necessària per a redissenyar-se cap a l'ocupació sostenible i ha destacat l'èxit del seu nou projecte d'instal·lació de fusta plàstica.

Tots els ponents ha coincidit a més en què la pandèmia ha aguditzat els problemes de salut mental, però també "la sensibilitat i l'empatia" ciutadana cap a una malaltia de la qual s'ha après que pot passar factura a qualsevol de nosaltres. Per açò, es tracta de la salut mental entre en l'agenda política i social i es fomenten els recursos: "Cal receptar treball perquè s'ha demostrat que el treball cura".