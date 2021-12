UP pide a la Junta información sobre el proyecto sin terminar del área para autocaravanas de El Ronquillo

Tras hacer una visita al municipio, Sánchez Castillo ha anunciado en una nota de prensa que su formación ha demandado al gobierno andaluz que "termine de ejecutar el proyecto de aparcamiento para autocaravanas para que se pueda proceder a la apertura de las instalaciones", toda vez que la Consejería de Empleo del gobierno anterior aprobó la cofinanciación de este área, que cuenta con una inversión de más de 371.000 euros de dinero público.

Asimismo, Ismael Sánchez ha destacado que se trata de "un atractivo para el fomento del turismo medioambiental, de naturaleza y responsable en la localidad y en toda la comarca". Ubicado en plena Sierra Norte occidental, este parking "vendría a potenciar otras actividades, como el cicloturismo y el senderismo, por lo que solicitamos a la Junta, que puso capital propio, que fiscalice por qué no se han terminado las obras".

La formación de Unidas Podemos ha registrado una pregunta a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para conocer por qué motivos la construcción no se ha finalizado y no se le está dando el uso correspondiente, y qué propuestas tiene la Consejería para solucionar esta situación.

Por otra parte, el diputado ha visitado la zona donde se ubica actualmente el mercadillo de venta ambulante de la localidad. En este caso, también la anterior Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía concedió una subvención al Ayuntamiento de El Ronquillo con el objeto de promover la consolidación, mejora de espacios e infraestructuras municipales y modernización del comercio ambulante.

Sin embargo, ha criticado Sánchez Castillo, "el espacio construido no reúne las condiciones para albergar el mercadillo, al no facilitar el acceso de los vehículos para la carga y descarga; la dimensión es absolutamente insuficiente; el diseño no permite la instalación de los puestos y no existe la posibilidad de vías de evacuación en caso de emergencia, algo muy grave".