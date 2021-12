Unos 400 tractores recorren Santander en la mayor protesta del año por el precio de la leche

Se trata de la concentración "más multitudinaria" de los ganaderos cántabros llevada a cabo este año en defensa del campo, según las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, que han destacado que "ha empezado la revolución del campo en Cantabria".

Las OPAs han convocado esta movilización con motivo de la celebración este fin de semana del 14º Congreso regional del PSOE, para trasladar el "malestar" del sector, que "está atravesando una situación límite por la falta de rentabilidad de sus explotaciones".

Los vehículos han portado pancartas que decían "Ante la venta de pérdidas, tolerancia cero", "El campo no se vende, se defiende", "Por unos precios justos", "Somos esenciales", "Si el campo no produce la ciudad no come", "Por una vida digna en los pueblos" y "La ganadería se arruina. Al Gobierno la industria le patina"; bajo pitidos, el sonido de campanos y petardos, y los aplausos de cientos de ciudadanos a su paso.

Previamente, esta mañana, los representantes de las OPAs han mantenido un encuentro con el secretario general del PSOE en Cantabria y vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga; y el presidente del Parlamento autonómico, Joaquín Gómez.

Según los secretarios generales de UGAM-COAG y UPA, Gaspar Anabitarte y Alberto Pérez, respectivamente, en la reunión, que ha sido "protocolaria", se ha tratado el tema del lobo, la ley de la cadena y la posibilidad de conseguir más ayudas "por todo el problema del dinero del Covid que se volvió para atrás" y que han reclamado "que se pueda hacer con agilidad".

En concreto, sobre la ley de la cadena han pedido "que se cumpla" y que la región pida la transferencia de la misma "para que se pueda aplicar desde aquí". En este sentido, han señalado que aunque el Ministerio "no puede" poner precio a la leche porque "está prohibido" sí puede "implicarse y hacer de árbitro".

A su juicio, aunque tienen el apoyo de todo el sector, el consejero del área y los alcaldes, y el apoyo social es "muy potente", "donde falla es en los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Transición Ecológica". "Ese es el gran problema que tenemos", han dicho.

En concreto, los tractores y los camiones -de cooperativas y piensos- han partido a las 12.00 horas del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), han recorrido Peñacastillo, La Remonta y han atravesado el centro de Santander hasta llegar a las inmediaciones del Hotel Santemar, en el Sardinero -donde se celebra el Congreso del PSOE cántabro- sobre las 14.00 horas, donde han aparcado algunos vehículos y han continuado su trayecto, en una hilera que llegaba hasta los Campos de Sport de El Sardinero.

Frente al Hotel Sardinero se ha leído un manifiesto y los ganaderos han escenificado un entierro, utilizando ataúdes de madera y los muñecos de un ganadero colgado del cuello y una vaca.

MANIFESTACIÓN EN FEBRERO EN MADRID

Las organizaciones han avanzado que continuarán con las movilizaciones en defensa del sector, entre las que se encuentra una manifestación a nivel nacional, que previsiblemente se desarrollará en febrero en Madrid.

Asimismo, tienen la intención de seguir concentrándose en la región y "tocar" la distribución tras las ocho protestas llevadas a cabo desde agosto frente a las industrias, los centros comerciales y en la calle.

A la concentración han asistido el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC); y el diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, entre otros.