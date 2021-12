Homenaje en Marbella a Rafael Osorio con una avenida en Las Chapas

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha presidido el acto junto a familiares y allegados de Osorio, de quien ha destacado su carácter solidario y emprendedor, "que siempre ha desempeñado un papel muy activo, especialmente en esta zona de la localidad, y que merece este justo tributo por todo lo que nos ha dado".

La regidora ha recordado que Rafael Osorio "impulsó en el año 1946 la primera pastoral de la provincia junto a su hermano José y también puso en marcha el equipo de fútbol profesional de Las Chapas". Además, ha señalado que "su generosidad hacia las personas más vulnerables siempre ha sido notoria y por eso se ha ganado un respeto y admiración que en el año 2019 se materializó con la concesión del título de Ciudadano Honorario de Marbella".

También ha destacado su relevancia en el ámbito empresarial y gastronómico con el restaurante Rama, que fue regentado por su familia durante muchos años.

Rafael Osorio, que ha estado arropado por amigos y familiares, ha expresado su agradecimiento "por una iniciativa que no esperaba y que me ha llenado de alegría" y ha indicado que la avenida que a partir de ahora llevará su nombre "era un camino que recorríamos habitualmente con las pastorales mi hermano José, que era un gran artista, y yo, por lo que me trae muy buenos recuerdos de esa época".