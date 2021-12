La sisena onada de la covid tanca el 50% de la planta hotelera de Benidorm en el període més baix de la temporada

Així ho ha donat a conéixer aquest divendres la patronal Hosbec, que subratlla que en un mes de desembre 'prepandèmia' l'habitual és que estiguera oberta el 80% de la planta hotelera xifrada en un total de 41.000 places, doncs l'estacionalitat en la ciutat és "molt residual", sosté en un comunicat.

València, amb el 90%, i Costa Blanca, amb el 73%, són les dos zones amb major percentatge d'hotels oberts. Per la seua banda, Castelló manté la seua dinàmica estacional i tindrà tancada el 50% de la planta hotelera sense repunt d'obertures en el període nadalenc.

El president d'Hosbec, Toni Mayor, ha recordat que no hi ha hagut un major risc associat a activitat turística "pel que creiem que hi ha certa transmissió d'alarma injustificada en aquesta sisena onada".

Aquest portaveu afig que l'activitat turística és una activitat "completament segura" i ha insistit que "en tota la crisi de la covid-19 no hi ha hagut un major risc associat a activitat turística pel que creiem que hi ha certa transmissió d'alarma injustificada en aquesta sisena onada que està causant cancel·lacions malgrat les bones previsions que es tenien per al Nadal".

"Creiem que amb el compliment de les mesures de seguretat establides l'activitat turística hauria de ser contemplada com una activitat segura i sense un risc major que el desenvolupament d'activitats en la nostra vida ordinària", ha agregat.

"La veritat és que a falta de la confirmació definitiva de les dades d'ocupació i producció, la sisena onada passarà de nou factura al sector hoteler de la Comunitat Valenciana. Afectarà tant les dades de contagis com les debilitats dels mercats sènior i internacional faran que les dades siguen més baixos que les bones previsions que es manejaven fa tan sols dos o tres setmanes", ha resolt.