Mireia Comas, Premi Llibertat d'Expressió, critica la Llei Mordassa

La fotoperiodista Mireia Comas, que arreplegarà aquest divendres el Premi Llibertat d'Expressió 2021 que entrega la Unió de Periodistes Valencians i que en aquesta edició reconeix als professionals que "han patit les conseqüències de l'encara vigent" Llei de Seguretat Ciutadana -també coneguda com a 'Llei Mordassa'-, critica "el poder discrecional" i el "conflicte" que crea aquesta norma. "Al final, arriba un punt que, si estic fent un reportatge i ve la Policia, me'n vaig al carrer del costat i deixe de fotografiar", ha expressat.

El guardó, que té en aquesta ocasió un "esperit col·lectiu", l'arreplegarà la fotoperiodista -que va ser detinguda el passat mes d'octubre de 2020 quan cobria un desnonament- durant l'acte que la Unió celebra aquest divendres a les 19.00 hores en el Paranimf del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i que coincideix amb la commemoració de l'aniversari dels premis.

Així ho han destacat en una roda de premsa aquest divendres la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, acompanyada per la guardonada amb el Premi Llibertat d'Expressió 2021, Mireia Comas.

La gala també acollirà la presentació del llibre '40 anys de la Unió de Periodistes Valencians. Cròniques per a un aniversari' i l'estrena del documental 'Història d'una lluita. Unió de Periodistes Valencians: 40 anys per la defensa de la llibertat d'expressió', una peça audiovisual en la qual les veus protagonistes, algunes d'elles de "la primera generació" de professionals de la informació valencians, expliquen "la història del periodisme valencià i apunten allò que volem per al futur".

El Premi Llibertat d'Expressió 2021 devia haver-se entregat el passat 3 de maig, coincidint amb el dia de la llibertat de premsa, però les circumstàncies sanitàries van obligar a posposar l'acte, que ara s'ha aprofitat per a fer coincidir amb la celebració del 40 aniversari d'aquests guardons que entrega anualment la Unió de Periodistes Valencians.

Noa de la Torre ha manifestat que els premis, en 2021, "continuen tenint tota la vigència, desgraciadament, i Mireia Comas és un dels exemples de les professionals que pateixen l'aplicació de la 'Llei Mordassa' i que expliquen la petició de la Unió de derogar una llei que ens afecta directament com a col·lectiu professional".

"Impotència"

Per la seua banda, Comas, que ha recordat quan va ser detinguda el passat 30 de maig de 2020 mentre cobria un desnonament, un episodi que li va suposar "una sensació d'impotència molt gran", ha considerat que els Premis Llibertat d'Expressió són "molt necessaris" perquè els professionals que han sigut "represaliats" puguen "seguir informant i fent el nostre treball" i que, alhora, suposen "una font d'energia per a continuar".

La fotoperiodista ha incidit que aquests "fets puntuals" com la seua detenció fa una mica més d'un any "afecten més del que es pot imaginar, creant episodis d'ansietat i angoixa durant molts mesos". Per a Comas, aquests casos en els quals els agents policials "no volen veure's retratats", "costen emocionalment" d'assimilar.

Sobre aquest tema, ha subratllat que el "principal problema" de la 'Llei Mordassa' és el "poder discrecional" que atorga als agents de l'autoritat, una atribució que "utilitzen de manera intimidatoria basant-se en eixa norma", una situació que "genera un conflicte".

"Quan et diuen que no pots treballar i tu tens el valor de dir-los que sí, encara que ells diguen que no, és on hi ha enfrontament. I en el meu cas el 30 octubre de 2020 aquest enfrontament acaba amb una detenció. I a més d'eixa detenció damunt s'inventen un relat, amb evidències que el contradiuen", ha remarcat.

En aquest sentit, Comas ha denunciat l'"assetjament" i les "roïnes maneres" cap als fotoperiodistes, especialment quan es tracta de reportatges documentals sobre temes de denúncia social, quan alguns agents de la Policia tracten de "posar pals a les rodes" dels professionals de la comunicació.

"Al final, si sempre vas al mateix barri, la Policia et coneix i constantment venen de males maneres i de forma intimidatoria a assetjar-te. Es posen a un pam a cada costat, fins que arriba un punt que si estic fent un reportatge i ve la Policia me'n vaig al carrer del costat i deixe de fotografiar", ha conclòs.